Toplu iğne akciğerine saplandı! İğneyi çıkartmak için seferberlik yaşandı

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki Bedia Özbay, eşarbını düzeltirken ağzına koyduğu toplu iğneyi yanlışlıkla yuttu. İğnenin sol akciğerine saplandığı tespit edildi. Nefes almakta zorlanan genç kız için ailesi, hastane hastane gezdi. Ancak doktorlar, iğneyi çıkaramayacaklarını söyledi. Özbay, en son Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Balcıoğlu, icapçı olmadığı halde gece saatlerinde hastayı kabul etti. Büyük bir özveri örneği sergiledi. Balcıoğlu, bronkoskopi yöntemiyle sol akciğere saplanan toplu iğneyi yaklaşık 2 saat başarılı bir operasyonla çıkardı. Genç kızın hayati tehlikesi ortadan kalktı. Operasyon sonrası hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.