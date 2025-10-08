Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara (AA)

PEŞ PEŞE TEMASLAR: ŞARA-BARRACK, BARRACK-ABDİ

Ateşkesin ertesi günü Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara başkent Şam'da ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'ı kabul etti. Barrack bir gün önce YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile Haseke'de bir araya gelmiş ve kameralara poz vermişti. Şara-Barrack görüşmesinde Abdi'nin yanısıra elebaşlarından İlham Ahmed'in de bulunacağı belirtildi.

6 Ekim gecesi Halep'te yaşanan çatışma anlarından (Ekran görüntüsü)

O GECE NELER YAŞANDI?

6 Ekim Pazartesi gecesi yaşananlar YPG/SDG'nin 10 Mart mutabakatına yönelik son provokasyonu oldu. O gece yaşananların arka planını ise Suriyeli kaynaklar Takvim.com.tr'ye anlattı.

Suriye TV'den Gazeteci Hamza Khadr'a göre, Halep'te pazartesi günü yaşanan çatışmalar, son dönemde biriken gerginliklerin sonucu olarak patlak verdi. Terör örgütü SDG güçlerinin bir Suriye ordusu askerini öldürüp bazılarını yaralaması, taraflar arasındaki tansiyonu hızla yükseltti. Özellikle SDG'nin işgalindeki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan olaylar, Halep kırsalında süren aralıklı çatışmalar ve bu iki mahalleyi Sebil mahallesine bağlayan bir tünelin tespit edilmesi, gerginliği daha da tırmandırdı. Kaynak, "Bunun ardından güvenlik güçlerinin SDG bölgelerinden çıkan araçlara kısıtlama getirmesi, ancak sivillerin geçişine izin vermesi, gerilimi yeniden körükledi." ifadelerini kullandı.

Suriyeli diğer bir kaynak ise çatışma gecesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu çatışmaların temel nedeni, SDG güçlerinin geçen Mart ayında imzalanan anlaşmaya uymamış olmasıdır. Bu anlaşma, SDG'ye bağlı askeri unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini ve Asayiş güçlerinin Suriye genel güvenlik teşkilatına entegre edilmesini öngörmektedir.