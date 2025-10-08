PODCAST CANLI YAYIN

Ölü gözüküyordu! Yaşadığını kanıtladı...

Almanya’da yaşayan kardeşler, veraset için gittikleri Erzurum’daki noterde ölü olarak göründüklerini anladı. Yaşadıklarını kanıtladı.

Giriş Tarihi:
Ölü gözüküyordu! Yaşadığını kanıtladı...

Almanya Baden-Württemberg eyaletinde yaşayan Köksal (55) ve Yüksel Kalkan (58) kardeşlerin babaları Sayim Kalkan (92) vefat etti. Kalkan kardeşler, babalarının cenazesini 30 Eylül'de Erzurum Oltu'ya getirdi. Defnettikleri cenaze sonrası veraset işlemleri için Oltu'ya notere giden kardeşler, hayatlarının şokunu yaşadı. Köksal Kalkan Almanya vatandaşlığına geçtiği 1999, Yüksel Kalkan ise 2007 yılından beri ölü olarak görüldüklerini öğrendi. İki kardeş yaşadıklarını ispatlamak için Oltu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat etti. Mahkeme heyeti, duruşmada Kalkan kardeşleri bizzat görerek 'canlı tespit' yaptı. Yapılan işlemler sonucunda, iki kardeşin yeniden Türkiye nüfus sistemine kaydı yapıldı. Kalkan kardeşlerin Türkiye'de ölü olarak görünmelerinin nedeninin Almanya vatandaşlığına geçmeleri olduğu öğrenildi. Almanya vatandaşlığına geçen iki kardeşin Türkiye'deki nüfus kayıt sisteminden 'vatandaşlık statüsü değişikliği' olarak değil 'ölüm' olarak düşüldüğü anlaşıldı.


Arkadaşları Zafer Tosun, "Meğer ölü iki kişiden vekalet almışım!" dedi.

Köksal Kalkan, "Her yıl Türkiye'ye geliyorum, vergi ödüyorum, vekalet veriyorum ama ölüymüşüm" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: 3 gemiye el koydular!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Borsa İstanbul
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den siyonist şov: İçeride eğlence, dışarıda protesto
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde “K” yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu