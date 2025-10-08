Ölü gözüküyordu! Yaşadığını kanıtladı...

Almanya Baden-Württemberg eyaletinde yaşayan Köksal (55) ve Yüksel Kalkan (58) kardeşlerin babaları Sayim Kalkan (92) vefat etti. Kalkan kardeşler, babalarının cenazesini 30 Eylül'de Erzurum Oltu'ya getirdi. Defnettikleri cenaze sonrası veraset işlemleri için Oltu'ya notere giden kardeşler, hayatlarının şokunu yaşadı. Köksal Kalkan Almanya vatandaşlığına geçtiği 1999, Yüksel Kalkan ise 2007 yılından beri ölü olarak görüldüklerini öğrendi. İki kardeş yaşadıklarını ispatlamak için Oltu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat etti. Mahkeme heyeti, duruşmada Kalkan kardeşleri bizzat görerek 'canlı tespit' yaptı. Yapılan işlemler sonucunda, iki kardeşin yeniden Türkiye nüfus sistemine kaydı yapıldı. Kalkan kardeşlerin Türkiye'de ölü olarak görünmelerinin nedeninin Almanya vatandaşlığına geçmeleri olduğu öğrenildi. Almanya vatandaşlığına geçen iki kardeşin Türkiye'deki nüfus kayıt sisteminden 'vatandaşlık statüsü değişikliği' olarak değil 'ölüm' olarak düşüldüğü anlaşıldı.



Arkadaşları Zafer Tosun, "Meğer ölü iki kişiden vekalet almışım!" dedi.



Köksal Kalkan, "Her yıl Türkiye'ye geliyorum, vergi ödüyorum, vekalet veriyorum ama ölüymüşüm" dedi.