Seçil Erzan için 342 yıl hapis talebi

Eski bankacı Seçil Erzan'ın "yüksek kazançlı gizli fon vaadiyle" Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi isimleri milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edildi. Erzan'ın yargılandığı davada savcılık mütalaasını verdi.

Savcılık Seçil Erzan için 342 yıl hapis talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına ve Bireysel Emeklilik hesabında biriken yaklaşık 1 milyona el konulmasına karar verdi. Mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verecek duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.