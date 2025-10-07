PODCAST CANLI YAYIN

Seçil Erzan için 342 yıl hapis talebi

Ünlü futbolcuları “yüksek kazançlı gizli fon” vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski bankacı Seçil Erzan hakkında savcılık 342 yıl hapis istedi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına ve Erzan’ın bireysel emeklilik hesabındaki yaklaşık 1 milyon liraya el konulmasına karar vererek duruşmayı 1 Aralık’a erteledi.

Eski bankacı Seçil Erzan'ın "yüksek kazançlı gizli fon vaadiyle" Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi isimleri milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edildi. Erzan'ın yargılandığı davada savcılık mütalaasını verdi.

Savcılık Seçil Erzan için 342 yıl hapis talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına ve Bireysel Emeklilik hesabında biriken yaklaşık 1 milyona el konulmasına karar verdi. Mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verecek duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

