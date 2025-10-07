Karahantepe’de 12 bin yıllık insan yüzü bulundu

Şanlıurfa'da 4 yıl önce Taş Tepeler Projesi başlatıldı. Proje, Göbeklitepe, Karahantepe, Harbetsuvan Tepesi, Gürcütepe, Kurttepesi, Taşlıtepe, Sefertepe, Ayanlar, Yoğunburç, Sayburç, Çakmaktepe ve Yenimahalle gibi önemli arkeolojik alanları kapsadı. Göbeklitepe ile başlayan o tarihi süreç Karahantepe'de de karşımıza çıktı.

Prof. Dr. Necmi Karul (Takvim Gazetesi)



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazılarda ilk kez insan yüzü betimli bir T biçimli dikilitaşın gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Bakan Ersoy, "Keskin yüz hatları, derin göz çukurları ve belirgin burnuyla bu yüz, 12 bin yıl öncesinden bugüne uzanan bir bakışı taşıyor" açıklamasını yaptı.

Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da söz konusu dikilitaşla ilgili şu bilgileri paylaştı: T'nin ön yüzünde bir insan yüzü şekillendirilmiş.

Bu da, söz konusu dikilitaşların insanı sembolize ettiğini açık bir şekilde gösteriyor.