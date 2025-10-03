CHP’li başkandan engelli kadına şiddet! "Sen bana başkan diyemezsin erkeksen gel"

PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir’de CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin ile Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Erkan arasında yaşanan tartışma karakolluk oldu. Engelli olduğunu belirten Erkan, CHP'li Keskin’in kendisini darp etmeye kalkıştığını ve oğlunun araya girmesiyle saldırının önlendiğini belirterek şikâyetçi oldu. Olay sırasında Erkan’ın oğlu Arınç’ın da Keskin’e müdahalede bulunarak yere düşürdüğü iddia edilirken, Keskin’in de karşı taraftan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Tarafların karşılıklı şikâyetleri üzerine dosya emniyete intikal etti.

Yolsuzluk davaları ile gündemden düşmeyen CHP bu sefer de kadına şiddetin faili oldu. Balıkesir'de CHP Altıeylül İlçe Başkanlığı'na geçtiğimiz hafta sonu seçilen Hakan Keskin hakkında, Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Erkan'a şiddet uygulamaya kalkıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Daha önce "ırkçılık" ve "iş vaadi" gibi iddialarla gündeme gelen Keskin, olayın ardından karakolluk oldu.

Derya Erkan, yaşananları anlatarak polis merkezine gidip Keskin'den şikâyetçi oldu.

CHP Altıeylül İlçe Başkanl Hakan Keskin (Sabah.com.tr)CHP Altıeylül İlçe Başkanl Hakan Keskin (Sabah.com.tr)

"SEN BANA BAŞKAN DİYEMEZSİN"

Olayla ilgili konuşan Derya Erkan, "Ben kendisinin başkan olduğunu yeni öğrendim. Hakan Keskin ile daha önceden bir tanışıklığım yok. Bugün bir kafede oturduğum esnada yanıma Hakan Keskin'in yanında çalışan kadınlardan biri geldi. Ben de 'bizde parti yok. Beni karıştırmayın' dedim. Kadın bana 'biz seni başkan yaptık' dedi. Ben daha sonra evime gittim ve çalıştığım kafeye geldim. Daha sonra Hakan Keskin beni aradı. Ben de 'buyurun başkanım' dedim. 'Sen bana başkan diyemezsin' dedi. Ben de 'sizin adınız geçmedi. Bir üyenizle konuştum. Aramızda bir muhabbet geçti. İsterseniz o üyenizi çağırın' dedim. Daha sonra bana 'erkeksen sen gel. Ben Asuva Park'tayım' dedi. Ben de 'ben erkek değilim ama gelirim' diye cevap verdim. Büyük bir masa kurmuşlar. 5-6 kadın vardı. Benim konuştuğum o kadın da aralarında vardı. 'Burası çok kalabalık. Gelin şurada konuşalım' dedim. Hakan Keskin de 'Ben CHP İlçe Başkanıyım. Benimle böyle konuşamazsın' dedi. 'Ben senin makamında değilim' dedim. Benim üzerime hamle yaptı. Kolunu kaldırdı. O esnada yanımda bulunan oğlum ve iki güvenlik görevlisi beni darp etmesine engel oldular. Oğlum da Hakan Keskin'in kolunu tuttu. Beni dövemedi. Karakola giderek şikayetçi oldum. Çok üzgünüm. Aynı zamanda engelli bir bireyim. Öyle bir darbe alsaydım daha kötü şeyler yaşayabilirdim. İyi ki oğlum yanımdaymış" ifadelerini kullandı.

Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Derya Erkan (Sabah.com.tr)Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Derya Erkan (Sabah.com.tr)

Olay sırasında Derya Erkan'ın oğlu Arınç Erkan'ın da Hakan Keskin'e müdahalede bulunarak yere düşürdüğü iddia edildi. İlçe Başkanı Keskin'in de Arınç Erkan'dan şikâyetçi olduğu öğrenildi.

