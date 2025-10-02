Artçı deprem ne kadar sürüyor? İstanbul'da artçı depremler kaç şiddetine kadar olabilir?

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da meydana gelen depremler sonrasında artçı sarsıntılar devam ediyor. Deprem sonrası vatandaşlar, artçı depremlerin ne olduğunu, ne kadar süreceğini ve şiddetinin ne kadar olabileceğini merak ediyor. Artçı depremler, ana depremin ardından gerçekleşen küçük sarsıntılardır ve genellikle birkaç gün sürebilir. Peki artçı deprem nedir ve ne kadar sürer? Depremler kaç saniye sürüyor? İşte konuya dair bilgiler!

Artçı depremler, ana depremin ardından yaşanan daha küçük sarsıntılardır ve genellikle birkaç gün sürebilir. Peki artçı depremler ne kadar şiddetli olabilir ve ne kadar sürer? İşte merak edilenler…

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, ana depremin ardından gerçekleşen daha küçük sarsıntılardır. Bu depremler, ana depremin etkilerini hissettiği bölgelerde meydana gelir ve genellikle daha düşük büyüklükte olurlar. Ancak, ana depremin zayıflattığı yapılar üzerinde artçı depremler daha büyük hasarlara yol açabilir.

Artçı depremler kaç şiddetinde olur?

Ana depremin ardından gelen artçı sarsıntılar genellikle bir hafta boyunca devam edebilir. Bu artçı depremler, ana depremin şiddetinden daha düşük olsa da, yine de önemli etkiler yaratabilir. 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremlerin şiddetinin 5.2'ye kadar çıkabileceğini tahmin ediliyor.

Depremler kaç saniye sürüyor?

Artçı depremler çoğunlukla 4.0 ile 6.0 büyüklüğü arasında gerçekleşir, ancak kimi zaman 7.0 seviyesine kadar ulaşabilir. Ana şoktan hemen sonra meydana gelen artçılar genellikle daha düşük şiddetli olur ve zamanla etkileri giderek azalır. Yine de, özellikle dayanıklılığı düşük binaların bulunduğu bölgelerde, bu artçı sarsıntılar ciddi hasarlara neden olabilmektedir.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM

İstanbul'da da etkili olan deprem, AFAD'ın açıklamasına göre Tekirdağ Marmaraereğlisi merkezli olup 5.0 büyüklüğünde kaydedildi.

