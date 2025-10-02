Artçı deprem ne kadar sürüyor? İstanbul'da artçı depremler kaç şiddetine kadar olabilir?

Artçı depremler, ana depremin ardından yaşanan daha küçük sarsıntılardır ve genellikle birkaç gün sürebilir. Peki artçı depremler ne kadar şiddetli olabilir ve ne kadar sürer? İşte merak edilenler…
Artçı deprem nedir?
Artçı deprem, ana depremin ardından gerçekleşen daha küçük sarsıntılardır. Bu depremler, ana depremin etkilerini hissettiği bölgelerde meydana gelir ve genellikle daha düşük büyüklükte olurlar. Ancak, ana depremin zayıflattığı yapılar üzerinde artçı depremler daha büyük hasarlara yol açabilir.
Artçı depremler kaç şiddetinde olur?
Ana depremin ardından gelen artçı sarsıntılar genellikle bir hafta boyunca devam edebilir. Bu artçı depremler, ana depremin şiddetinden daha düşük olsa da, yine de önemli etkiler yaratabilir. 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremlerin şiddetinin 5.2'ye kadar çıkabileceğini tahmin ediliyor.