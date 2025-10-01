PODCAST CANLI YAYIN

41 yıldır firar olan katil Türkiye'de yakalandı!

Nazmi Gezginci, 1984 yılında Almanya’da sevgilisini öldürüp kaçtı. Tam 41 yıldır firardaydı. Bir ihbar sonucu Türkiye’de yakalandı!

Almanya'nın Aschaffenburg kenti, 1984'te korkunç bir cinayetle sarsıldı. Nazmi Gezginci (66) sevgilisi Maria Köhler'i katledip Türkiye'ye kaçtı. 41 yıl boyunca izini kaybettirmeyi başardı! Bir ihbar sonucu Gezginci'nin Türkiye'de olduğu anlaşıldı.

Alman makamları ihbarcıya 10.000 Euro para ödülü verildiğini açıkladı. Türkiye'de yakalanan Gezginci, askerliğini yapmaması nedeniyle vatandaşlıktan çıkarıldığı için Alman makamlarına teslim edildi. Polisteki ilk ifadesinde Köhler'i öldürdüğünü itiraf etti. Soruşturma derinleşince Gezginci'nin şaşırtıcı bir şekilde 1998 yılında Cemil Gani ismine düzenlenmiş sahte bir kimlikle Almanya'ya geri döndüğü ortaya çıktı. En ilginci ise Gezginci'nin cinayeti işlediği yer olan Aschaffenburg'da tam 14 yıl boyunca saklandığı anlaşıldı.

