19 yaşında balkondan düşerek hayatını kaybetti

Konya'da Keziban Mine Canseven, üniversite okumak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Keziban Mine Canseven, yaşadığı evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 4 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Keziban Canseven, hayatını kaybetti. Keziban Mine Canseven'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Canseven'in cenazesinin memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor