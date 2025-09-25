Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'i susuzluğun yanı sıra çöpe ve mikroba mahkum etti. İzmir'in her köşe başına ve sokaklarına "CHP" imzası atıldı, 90 yılları aratmayan çöp dağları boy gösterdi.
CHP Genel Merkezi ise yetersiz kalan belediyelerini görmezden gelip yalan ve iftira ile toplumu manipüle etmeye kalktı.
CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde "İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı" yalanını ortaya attı.
Zeybek'in kuyruklu yalanını bizzat CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bozguna uğrattı.
TUGAY ZEYBEK'İ YALANLADI... "BAKANLIK SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİZE YOL AÇTI"
Tugay, "Harmandalı'nı bakanlık kullanıma kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Bakanlık şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı" ifadelerini kullanıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hakkını teslim etti.