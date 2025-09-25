PODCAST CANLI YAYIN

Cemil Tugay CHP'li Gökan Zeybek'in yalanladı! "Bakanlık sorunun çözümü için bize yol açtı" itirafı: Çöp dağlarının sebebi ilçe belediyeler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek "İzmir'de çöp depolama alanları Bakanlık tarafından kapatıldı" yalanını kürsüden zikretti. Bunun üzerine AK Parti, İzmir BB'nin Bakanlıkta kapalı kapılar ardından "çözüm" dilenmesini hatırlattı. Zeybek'in kuyruklu yalanını ise bizzat CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bozguna uğrattı. Tugay, "Harmandalı'nı bakanlık kullanıma kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Bakanlık şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı" dedi. Karşıyaka ve Buca'da çöp dağlarının sebebinin CHP'li ilçe belediyeler olduğunu itiraf etti.

Cemil Tugay CHP'li Gökan Zeybek'in yalanladı! "Bakanlık sorunun çözümü için bize yol açtı" itirafı: Çöp dağlarının sebebi ilçe belediyeler

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'i susuzluğun yanı sıra çöpe ve mikroba mahkum etti. İzmir'in her köşe başına ve sokaklarına "CHP" imzası atıldı, 90 yılları aratmayan çöp dağları boy gösterdi.

CHP Genel Merkezi ise yetersiz kalan belediyelerini görmezden gelip yalan ve iftira ile toplumu manipüle etmeye kalktı.




CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde "İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı" yalanını ortaya attı.

Zeybek'in kuyruklu yalanını bizzat CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bozguna uğrattı.

TUGAY ZEYBEK'İ YALANLADI... "BAKANLIK SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİZE YOL AÇTI"

Tugay, "Harmandalı'nı bakanlık kullanıma kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Bakanlık şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı" ifadelerini kullanıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hakkını teslim etti.



ÇÖP DAĞLARININ SEBEBİ BECERİKSİZLİK

Karşıyaka ve Buca'da şehir içerisinde çöplerin birikme nedenini "İlçe belediyelerimizin çalışanlarıyla yaşadığı sorunlar" olarak belirtti. Böylelikle CHP'nin İzmir'i düşürdüğü içler acısı tablo bir kez daha tescillenmiş oldu.

Cemil Tugay (soldaCemil Tugay (solda


"TÜM İZMİR GÖRECEK NASIL BİR EYYAMCI OLDUĞUNUZU"

Öte yandan Gökan Zeybek'in Bakanlığa attığı iftiraya tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Yalancı sahtekar ve ahlaksızsınız! İzmir'i çöp dağlarına mahkûm eden sizsiniz! Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz. Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi Bakanlığımız ekstra destek sağladı. Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkûm ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil! Bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak" diyen İnan, "Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu" dedi.


