Cemil Tugay (solda





"TÜM İZMİR GÖRECEK NASIL BİR EYYAMCI OLDUĞUNUZU"



Öte yandan Gökan Zeybek'in Bakanlığa attığı iftiraya tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Yalancı sahtekar ve ahlaksızsınız! İzmir'i çöp dağlarına mahkûm eden sizsiniz! Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz. Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi Bakanlığımız ekstra destek sağladı. Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkûm ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz" açıklamasında bulundu.



"Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil! Bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak" diyen İnan, "Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu" dedi.







