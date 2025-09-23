İzmir Karşıyaka'da çöp dağları! Vatandaş isyanda: Sinekler bastı! Buca, Konak ve Karabağlar'a İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme

Belediyeden görevini yerine getirmesini beklediklerini belirten Ayra, "Günde üç defa toplanması gerekiyorsa üç defa araç gelmesi lazım. Mahalleler kalabalık ve kapasite ortada. Buna çözüm bulunmazsa zaten olacağı da bu." diye konuştu.

Sabahattin Kavak da yaşanan çöp sorununun sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu iddia etti.