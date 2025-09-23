İzmir Karşıyaka'da çöp dağları! Vatandaş isyanda: Sinekler bastı! Buca, Konak ve Karabağlar'a İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme
İzmir'de çöp sorunu çok ciddi bir hal almaya başladı. Karşıyaka'da toplanmayan çöpler yüzünden ilçeyi sinekler ve kötü koku bastı. İlçe sakinleri duruma isyan ederken belediyeye defalarca dilekçe verdiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını ifade etti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı çöp skandalı ile anılan diğer ilçeler Buca, Konak ve Karabağlar için inceleme başlattı.
