İzmir Karşıyaka'da çöp dağları! Vatandaş isyanda: Sinekler bastı! Buca, Konak ve Karabağlar'a İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme

İzmir'de çöp sorunu çok ciddi bir hal almaya başladı. Karşıyaka'da toplanmayan çöpler yüzünden ilçeyi sinekler ve kötü koku bastı. İlçe sakinleri duruma isyan ederken belediyeye defalarca dilekçe verdiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını ifade etti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı çöp skandalı ile anılan diğer ilçeler Buca, Konak ve Karabağlar için inceleme başlattı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayanlar çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerden çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesine bağlı yaklaşık 1800 işçi dün, 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Karar üzerine ilçede bazı cadde ve sokaklarda biriken çöpler kötü koku ve görüntü oluşturdu.

Esnaf İsmail Karataş gazetecilere, Karşıyaka'da uzun zamandır çöp sorunu yaşandığını belirtti.

Buca, Konak ve Karabağlar'a İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme
Çöp sorunun çözümü için belediyeye defalarca dilekçe verdiğini anlatan Karataş, "Son 6-7 aydır biz bu sıkıntıyı çok çekiyoruz. Sineklerden, kokudan çok şikayetçiyiz. Belediye işçilerine de hak veriyoruz uzun zamandır maaş alamıyorlar ama bizim günahımız ne? Biz burada esnafız. Biz gıda satıyoruz, her şeyimiz dört dörtlükken dışarıdan gelen sineklere yetişemiyoruz." dedi.

Karataş, Karşıyakalıların bu durumu hakketmediğini sözlerine ekledi.

Hanife Ayra ise evlerinin karşısında biriken çöplere çözüm bulunması için belediyeye defalarca konuyu aktardığını ifade etti.

Belediyeden görevini yerine getirmesini beklediklerini belirten Ayra, "Günde üç defa toplanması gerekiyorsa üç defa araç gelmesi lazım. Mahalleler kalabalık ve kapasite ortada. Buna çözüm bulunmazsa zaten olacağı da bu." diye konuştu.

Sabahattin Kavak da yaşanan çöp sorununun sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu iddia etti.

İzmir'de çöp biriktirme alanı olmadığı için ilçe belediyelerinin bu tür sorunlar yaşadığını anlatan Kavak, "Biran önce yerel yönetimle hükümet el ele verip çöp toplama sorununu bir an önce çözmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Ali Bilgin de "Sene olmuş 2025 millet uzaya gidiyor Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine bu manzara yakışmıyor. Bir çözüm bulunması lazım. Bizim vergilerimizle ödeniyor bunların paraları. İnsanlar sabah akşam çalışıyor vergisini ödüyor, bu manzara yakışıyor mu" diye konuştu.

BAKANLIK EL ATTI
İzmir'de Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde çözülemeyen çöp sorununa İçişleri Bakanlığı el attı.

İKİ MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, iki mülkiye müfettişini İzmir'e görevlendirerek çöp sorunu hakkında bilgi ve belge istedi.

3 BELEDİYEYE İNCELEME

Bitmek bilmeyen çöp sorunlarının yaşandığı Konak, Buca ve Karabağlar Belediyeleri hakkında inceleme başlatıldı.

BAKANLIK BELEDİYELERE YAZI GÖNDERDİ

Bakanlığın belediyelere gönderdiği yazı ise şu şekilde:

"Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere İl merkezindeki çöplerin ilçe belediyeleri tarafından tamamının toplanmadığı, belli oranda toplanan çöplerin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık bertaraf tesislerine kabul edilmemesi sebebiyle çöp yığınlarının oluştuğu ve bu durumun çevre ve toplum sağlığı açısından tehdit oluşturduğu, çöplerin düzenli toplanmaması nedeniyle vatandaşlar tarafından kontrolsüz biçimde atıkların bırakıldığı alanların, insan sağlığını tehdit ettiği ve hastalıkların hızla yayılmasına, toprak kirlenmesine, yüzeysel suların kirlenmesine, yeraltı sularının kirlenmesine, çevreye rahatsız edici koku yayılmasına, haşere ve böcek sorunlarına neden olunduğu, çöplerin toplanmamasından kaynaklı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının çevre ve toplum sağlığı açısından ağır sonuçlar doğuracağı."

