Cemil Tugay CHP'li Gökan Zeybek'in yalanladı! "Bakanlık sorunun çözümü için bize yol açtı" itirafı: Çöp yığınlarının nedeni ilçe belediyeler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek "İzmir'de çöp depolama alanları Bakanlık tarafından kapatıldı" yalanını kürsüden zikretti. Bunun üzerine AK Parti, İzmir BB'nin Bakanlıkta kapalı kapılar ardından "çözüm" dilenmesini hatırlattı. Zeybek'in kuyruklu yalanını ise bizzat CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bozguna uğrattı. Tugay, "Harmandalı'nı bakanlık kullanıma kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Bakanlık şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı" dedi. Karşıyaka ve Buca'da çöp dağlarının sebebinin CHP'li ilçe belediyeler olduğunu itiraf etti.