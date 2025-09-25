Biyonik kulak ameliyatı iki bebeği hayata bağladı...

Mardin'de yaşayan Şehmuz ve Rabia Aluz çiftinin 16 ay önce dünyaya gelen üçüncü çocukları Çınar bebekte yüzde 100'e yakın işitme kaybı bulunduğu tespit edildi. İlk çocukları da Gaziantep'te yapılan biyonik kulak ameliyatı sayesinde duymaya başlayan Aluz çifti, Çınar bebeğin tedavisi için Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Diyarbakır'da yaşayan Ahmet ve Merve Yürür çifti de 18 ay önce dünyaya gelen ilk çocukları Mahmut'u seslere tepki vermemesi nedeniyle kontrol için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkiklerde işitme kaybı bulunan iki bebeğe koklear implant ameliyatı uygulanmasına karar verildi. Ameliyatla cihazın bir parçası iç kulaklarına, ses alıcısı ve mikrofondan oluşan dış parçası da kulak arkalarına yerleştirilen bebekler işitme testine tabi tutuldu. Sesin iç kulaktan beyne iletilmesi sayesinde duymaya başlayan bebeklerin ses testine olumlu yanıt vermesiyle duygulu anlar yaşandı.



Çınar bebek (Takvim.com.tr)



Çınar bebeğin annesi Rabia Aluz, "Cihazı taktıklarında, oğlum sesleri duyduğunda çok duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım. İyi ki bu hizmet var. Çocuğumun duyması benim için anlatılmaz bir şey" diye konuştu.



Baba Şehmuz Aluz, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun" dedi.



Op. Dr. Enes Sırma, "Bu implant bebeklerin hem günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de sosyal katılımını artıracak" dedi.