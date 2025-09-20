Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli SMA ilacı için tarih verdi: Türkiye nadir hastalıklarla ilgili adım atacak!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin 2026'nın ilk yarısında kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacağını belirterek, "Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üretebilen, insanlarına bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz." dedi.
Türkiye 2026 yılının ilk yarısında kendi SMA ilacını üretecek
Bakan Memişoğlu, Çanakkale programı kapsamında Valiliği ziyaret ederek, kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi aldı.
Valilik ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında 59'uncu ilde, sağlıkla ilgili değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.
Çanakkale'nin son 20 senede sağlık hizmetini yüzde 100 artırmış bir il olduğunu belirten Memişoğlu, fiziki yapılardaki birkaç eksiklikle ilgili planlamalar yaptıklarını, özellikle Bayramiç ve Gelibolu hastane planlamalarında son aşamaya geldiklerini, inşaatın kısa zamanda başlayacağını kaydetti.
Memişoğlu, Çanakkale'nin, sağlıklı hayat merkezleri ve aile hekimlikleriyle koruyucu hekimliği ön plana çıkaran bir kent olduğuna dikkati çekti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Polifarma tarafından kurulan AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi'nin dün açılışını yaptıklarını anımsatan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu tesisin açılışı esasında, Türkiye'nin hem ilacını hem de hammaddesini kendisinin ürettiği, 'üreten sağlığın' modellerinden bir tanesi oldu. İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak. Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üretebilen, insanlarına bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz. Sadece ülkemize değil, çevremizdeki diğer ülkelerde de ihtiyacı olan bütün insanlara da milli teknolojimizle ürettiğimiz ilaçlarımızı 2026'da insanlara ulaştırmış olacağız."