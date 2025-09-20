Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli SMA ilacı için tarih verdi: Türkiye nadir hastalıklarla ilgili adım atacak!

PODCAST CANLI YAYIN

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin 2026'nın ilk yarısında kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacağını bildirdi. Bakan Memişoğlu, "Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üretebilen, insanlarına bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin 2026'nın ilk yarısında kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacağını belirterek, "Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üretebilen, insanlarına bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz." dedi.

Türkiye 2026 yılının ilk yarısında kendi SMA ilacını üretecek

Bakan Memişoğlu, Çanakkale programı kapsamında Valiliği ziyaret ederek, kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında 59'uncu ilde, sağlıkla ilgili değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Çanakkale'nin son 20 senede sağlık hizmetini yüzde 100 artırmış bir il olduğunu belirten Memişoğlu, fiziki yapılardaki birkaç eksiklikle ilgili planlamalar yaptıklarını, özellikle Bayramiç ve Gelibolu hastane planlamalarında son aşamaya geldiklerini, inşaatın kısa zamanda başlayacağını kaydetti.

Memişoğlu, Çanakkale'nin, sağlıklı hayat merkezleri ve aile hekimlikleriyle koruyucu hekimliği ön plana çıkaran bir kent olduğuna dikkati çekti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Polifarma tarafından kurulan AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi'nin dün açılışını yaptıklarını anımsatan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tesisin açılışı esasında, Türkiye'nin hem ilacını hem de hammaddesini kendisinin ürettiği, 'üreten sağlığın' modellerinden bir tanesi oldu. İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak. Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üretebilen, insanlarına bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz. Sadece ülkemize değil, çevremizdeki diğer ülkelerde de ihtiyacı olan bütün insanlara da milli teknolojimizle ürettiğimiz ilaçlarımızı 2026'da insanlara ulaştırmış olacağız."

"SAĞLIKTA BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Memişoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlıkta son 25 yılda büyük bir mesafe kat ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şimdi üreten sağlık modelimizde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda kendi cihazını, malzemesini, ilacını üretebilen sağlıkta bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz. Bunun yanında sağlık hizmetlerini de en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz ama toplumumuzdan beklentimiz özellikle sağlıklarına dikkat etmeleri, hastalanmadan sağlıklarını korumaları. Bunun için de kilo almadan sağlıklı beslenerek hareket edilerek kötü alışkanlıklardan uzak durarak ve özellikle kendi aile hekimlerine ve sağlıklı hayat merkezlerine giderek sağlıklarının sürdürülebilirliğini sağlamalarını sağlıyoruz. Biz sağlıkçılar ne kadar çalışırsak çalışalım önce insan kendi bedenine bakacak, toplum kendi sağlığını koruyacak. Bunun için de biz onlara her türlü yardıma hazırız."

Bakan Memişoğlu, daha sonra Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğünce kurulan "Sigarayı Bırakma" standını ziyaret etti. Burada personelden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Memişoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Memişoğlu'na Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Sağlık İl Müdürü Hakan Görgülü, AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas ile partililer de eşlik etti.

