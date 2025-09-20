Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli SMA ilacı için tarih verdi: Türkiye nadir hastalıklarla ilgili adım atacak!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (Takvim.com.tr)

"SAĞLIKTA BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Memişoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlıkta son 25 yılda büyük bir mesafe kat ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şimdi üreten sağlık modelimizde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda kendi cihazını, malzemesini, ilacını üretebilen sağlıkta bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz. Bunun yanında sağlık hizmetlerini de en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz ama toplumumuzdan beklentimiz özellikle sağlıklarına dikkat etmeleri, hastalanmadan sağlıklarını korumaları. Bunun için de kilo almadan sağlıklı beslenerek hareket edilerek kötü alışkanlıklardan uzak durarak ve özellikle kendi aile hekimlerine ve sağlıklı hayat merkezlerine giderek sağlıklarının sürdürülebilirliğini sağlamalarını sağlıyoruz. Biz sağlıkçılar ne kadar çalışırsak çalışalım önce insan kendi bedenine bakacak, toplum kendi sağlığını koruyacak. Bunun için de biz onlara her türlü yardıma hazırız."