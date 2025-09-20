Türkiye 2026 yılının ilk yarısında kendi SMA ilacını üretecek

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü, Çanakkale’de yaptığı basın açıklamasında; dün açılışını yaptıkları Polifarma Ar-Ge Merkezi’nin “Üreten Sağlık” vizyonu açısından önemine değindi. Bakan Memişoğlu, merkezde üretilecek Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacı ve etkin maddesine yönelik geliştirme faaliyetlerinin yapıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye’nin 2026 yılının ilk yarısında kendi SMA ilacını üretip nadir hastalıklarla ilgili bir adım atmış olacağının altını çizdi.