Dünyanın en önemli havayolu şirketleri yarıştı: THY, Avrupa’nın en iyi havayolu firması seçildi

SKYTRAX World Airline Awards ödülleri kapsamında Türk Hava Yolları (THY) 2025 yılında Avrupa'nın en iyi havayolu firması seçildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bir Maşallahınızı alırız. Biz Avrupa Şampiyonuyuz. Avrupa’nın en iyi havayolu Türk Hava Yolları" paylaşımında bulundu.

Dünyanın en önemli havayolu şirketlerinin birbiri ile yarıştığı SKYTRAX World Airline Awards ödülleri kapsamında hazırlanan 'En İyi Havayolu Şirketleri' listesi yayımlandı.

THY, Avrupa’nın en iyi havayolu firması seçildi.THY, Avrupa’nın en iyi havayolu firması seçildi.

2025 yılında Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi kategorisinde Fransız havayolu şirketi Air France, İngiliz British Airways ve Alman Lufthansa'yı geride bırakan Türk Hava Yolları, listenin birinci sırasında yer aldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bir Maşallahınızı alırız. Biz Avrupa Şampiyonuyuz. Avrupa'nın en iyi havayolu Türk Hava Yolları" paylaşımında bulundu.

