PODCAST CANLI YAYIN

Annesi oğlunu iyileştirdi! Şimdi kendini iyileştirecek

Depremden sonra hayatlarını konteynerde sürdüren Beğdili ailesinin en küçüğü Barış, annesi Nevin gibi kansere yakalandı. Anne, kendi tedavisini bırakıp oğlunu iyileştirdi...

Giriş Tarihi:
Annesi oğlunu iyileştirdi! Şimdi kendini iyileştirecek

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Nevin Beğdili, meme kanserine yakalanarak tedavi görmeye başladı ve bu süreçte 2 göğsünü de kaybetti. Beğdili, kanserle mücadelesini sürdürdüğü esnada 6 yaşındaki en küçük evladı Barış'ın kansere yakalandığını öğrendi. Evladının tedavisi için kendi sağlığını hiçe sayan anne Beğdili, 1 yıllık süreçte başarıya ulaştı.

Vefakar anne Nevin Beğdili, "Yıllardır üç çocukla mücadele veriyorum. Kanser teşhisi sonrası ameliyat oldum, sağ göğsümü kaybettim. Üç ay sonra diğer göğsüme nüksetti. Geçen yıl aralık ayında oğlum omurilikten ameliyat oldu. Dokuz ay boyunca tedavi gördü. Son ilacımızı 18 Temmuz'da aldık. 24 metrekarelik konteynerde yaşıyoruz. Kiracıyız, hak sahibi olmayı umut ediyoruz. Kendi tedavimi devam ettirmek istiyorum" dedi


Nevin Beğdili oğlunun sağlığına sevinirken, şimdi kendini tedavi ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Emekliye Ocak zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak?
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
İdefix
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: "Amaçları ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak"
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 4 şüpheli gözaltına alındı
Türk Telekom
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
Trabzonspor'dan Ozan Ergün tepkisi: İlk perde sona erdi! "Sahadan çekilmeyi düşündük"
Yaz bitti turizmde hareketlilik yeni başladı... İşte yenilenen fiyatlar
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji'den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur var mı?
İmralı'dan Suriye'nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG'ye destek istedi sonra "birleşik Suriye" dedi
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!
CHP'de "İstanbul" kaosu! Gürsel Tekin "Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun" deyip Özgür Özel'e saydırdı: "Bu son uyarım konuşurum"
Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı'nda! Dikkat çeken kipa detayı
Çiftçilere zirai don desteği Resmi Gazete'de! 65 il, 16 ürün kapsamda... Dekar başı ne ödenecek? Başvuru şartları neler?
"Can" kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürk'ü nasıl aldı? | "Köstebek" şüphesi
Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı | Filoya katılacaklar nasıl belirlendi? Türk büyükelçiden açıklama