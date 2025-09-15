Annesi oğlunu iyileştirdi! Şimdi kendini iyileştirecek

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Nevin Beğdili, meme kanserine yakalanarak tedavi görmeye başladı ve bu süreçte 2 göğsünü de kaybetti. Beğdili, kanserle mücadelesini sürdürdüğü esnada 6 yaşındaki en küçük evladı Barış'ın kansere yakalandığını öğrendi. Evladının tedavisi için kendi sağlığını hiçe sayan anne Beğdili, 1 yıllık süreçte başarıya ulaştı.



Vefakar anne Nevin Beğdili, "Yıllardır üç çocukla mücadele veriyorum. Kanser teşhisi sonrası ameliyat oldum, sağ göğsümü kaybettim. Üç ay sonra diğer göğsüme nüksetti. Geçen yıl aralık ayında oğlum omurilikten ameliyat oldu. Dokuz ay boyunca tedavi gördü. Son ilacımızı 18 Temmuz'da aldık. 24 metrekarelik konteynerde yaşıyoruz. Kiracıyız, hak sahibi olmayı umut ediyoruz. Kendi tedavimi devam ettirmek istiyorum" dedi



Nevin Beğdili oğlunun sağlığına sevinirken, şimdi kendini tedavi ediyor.