PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Dinçerler Berlin’den Avrupa’ya gençlere özel kahve zinciri SuperCoff’u taşıyor

Türkiye’de kahve ve perakende alanındaki tecrübeleriyle tanınan girişimci iş insanı Mehmet Dinçerler, kendi markası SuperCoff ile yurt dışında oluşturmayı hedeflediği kahve zincirinin ilk mağazasını Berlin’de açtı.

Giriş Tarihi:
Mehmet Dinçerler Berlin’den Avrupa’ya gençlere özel kahve zinciri SuperCoff’u taşıyor

Dünyanın en büyük kahve pazarı olan Avrupa'da İngiltere yaklaşık 12 bin markalı kahve şubesi ile lider konumunda bulunurken, Almanya ise 7 binden fazla şubeyle ikinci sırada geliyor. Yurt içindeki girişimleriyle özellikle gıda ve perakende sektörlerinin yakından tanıdığı Mehmet Dinçerler de, Avrupa'daki ilk kahve zincirini oluşturmak için harekete geçti.

Dinçerler, gençlere yönelik yeni kahve zinciri SuperCoff'un ilk mağazasını Berlin'de açtı. 2012 yılında Türkiye haklarını alarak Gloria Jean's Coffees'i büyüterek ülke çapında 230 şubeye taşıyan ve ünlü pastane markası Magnolia Bakery'yi Türkiye'ye getiren Dinçerler, yurt içinde edindiği ölçeklenebilir işletme ve marka inşası deneyimini SuperCoff ile Berlin'den başlayarak Avrupa'ya taşımayı hedefliyor.

"Kahvenin yaşam tarzıyla kesiştiği alanda Türkiye'de edindiğimiz bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızla bu kez kendi markamızı hayata geçirdik." ifadelerini kullanan Mehmet Dinçerler "Vizyonumuz kahve ve matcha sunmanın çok ötesinde. Mekânın tasarımından müzik kürasyonuna, şehir temposunu hissettiren dinamik atmosferine kadar her detayı, Berlin'in alternatif ve genç ruhuna hitap edecek şekilde kurguladık. Kulüp kültürünün ritminden ilham alan SuperCoff ile, Z kuşağını hedefleyerek gençliğin kendi kültürüne alan açan bir yaşam biçimi markası olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Dinçerler, "Grubumuz bünyesinde yer alan Target Lojistik bünyesinde Türkiye'nin en büyük ve teknolojik kahve kavurma tesislerinden birisine sahibiz. Yılda 2 bin ton kavrulmuş kahve tedarik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, başta Almanya'daki SuperCoff mağazaları olmak üzere, Polonya, Azerbaycan gibi pazarlar da dahil 20 ülkeye kavrulmuş kahve ihracatı yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Takas Bank
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Türk Telekom
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Atletico Madrid Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ü yakın takibe aldı
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas'a uyarı Ankara'dan | Perde arkasında neler var?
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı