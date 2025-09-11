Mehmet Dinçerler Berlin’den Avrupa’ya gençlere özel kahve zinciri SuperCoff’u taşıyor

Dünyanın en büyük kahve pazarı olan Avrupa'da İngiltere yaklaşık 12 bin markalı kahve şubesi ile lider konumunda bulunurken, Almanya ise 7 binden fazla şubeyle ikinci sırada geliyor. Yurt içindeki girişimleriyle özellikle gıda ve perakende sektörlerinin yakından tanıdığı Mehmet Dinçerler de, Avrupa'daki ilk kahve zincirini oluşturmak için harekete geçti.

Dinçerler, gençlere yönelik yeni kahve zinciri SuperCoff'un ilk mağazasını Berlin'de açtı. 2012 yılında Türkiye haklarını alarak Gloria Jean's Coffees'i büyüterek ülke çapında 230 şubeye taşıyan ve ünlü pastane markası Magnolia Bakery'yi Türkiye'ye getiren Dinçerler, yurt içinde edindiği ölçeklenebilir işletme ve marka inşası deneyimini SuperCoff ile Berlin'den başlayarak Avrupa'ya taşımayı hedefliyor.

"Kahvenin yaşam tarzıyla kesiştiği alanda Türkiye'de edindiğimiz bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızla bu kez kendi markamızı hayata geçirdik." ifadelerini kullanan Mehmet Dinçerler "Vizyonumuz kahve ve matcha sunmanın çok ötesinde. Mekânın tasarımından müzik kürasyonuna, şehir temposunu hissettiren dinamik atmosferine kadar her detayı, Berlin'in alternatif ve genç ruhuna hitap edecek şekilde kurguladık. Kulüp kültürünün ritminden ilham alan SuperCoff ile, Z kuşağını hedefleyerek gençliğin kendi kültürüne alan açan bir yaşam biçimi markası olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Dinçerler, "Grubumuz bünyesinde yer alan Target Lojistik bünyesinde Türkiye'nin en büyük ve teknolojik kahve kavurma tesislerinden birisine sahibiz. Yılda 2 bin ton kavrulmuş kahve tedarik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, başta Almanya'daki SuperCoff mağazaları olmak üzere, Polonya, Azerbaycan gibi pazarlar da dahil 20 ülkeye kavrulmuş kahve ihracatı yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.