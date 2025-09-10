PODCAST CANLI YAYIN

CHP'ye Beykoz şoku! Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ardından Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de istifa etti

CHP'de Özlem Vural Gürzel depremi yaşanıyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan Beykoz Belediye Başkan Alaattin Köseler'in yerine Belediye Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel, "Parti içinden iftira, hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım" diyerek istifa ettiğini açıkladı. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken, iki Meclis üyesi de istifa kararı aldı. Murat Uzun ve Uğur Gökdemir, istifa kararlarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

CHP'de çalkantalı süreç devam ederken bir deprem de Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'den geldi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel, zehir zemberek sözler sonrası istifasını duyurdu.

Özlem Vural Gürzel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevini 10.03.2025 tarihinden bugüne kadar yapmaktayım. Bu göreve gelirken ve görevde bulunduğum süre boyunca doğruluk, adalet ve kamu yararının üstünlüğünü ilke edinmiş bir siyasetçi olarak tek önceliğim; Beykoz Belediye'sindeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde ve dürüstlükten sapmadan, belirli bazı kişilere değil, Beykoz halkının tamamına fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur.

Ne var ki; görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.

Bu dönemde içinde bulunduğum durumu parti yöneticilerime anlattığımda muhataplarımın beni savunmadıklarını, hak vermediklerini, anlamadıklarını hatta yapayalnız bıraktıklarını ise asla unutmayacağım.
Maruz bırakıldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem gerektiği yönünde telkinleri dışında parti içinde herhangi bir çözüm girişiminde bulunulduğuna da maalesef şahit olmadım.

Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim.
Son olarak tüm bunlara rağmen katıldığım Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, Beykoz Belediyesi seçilmiş başkanı ve özel kalemi tarafından yargılama ile hiçbir bağlantımın bulunmamasına rağmen tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir.

Söz konusu şartlar altında; CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum.

CHP'li Uğur Gökdemir'in istifa açıklaması (Sosyal medya)CHP'li Uğur Gökdemir'in istifa açıklaması (Sosyal medya)

2 CHP'Lİ İSİM DAHA İSTİFA ETTİ
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken, iki Meclis üyesi de istifa kararı aldı.

Uğur Gökdemir (Sosyal medya)Uğur Gökdemir (Sosyal medya)

CHP'li Murat Uzun'un istifa açıklaması (Sosyal medya)CHP'li Murat Uzun'un istifa açıklaması (Sosyal medya)

Murat Uzun ve Uğur Gökdemir, istifa kararlarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Murat Uzun (Sosyal medya)Murat Uzun (Sosyal medya)

