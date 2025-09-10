PODCAST CANLI YAYIN

CHP'ye Beykoz şoku! Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ardından Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de istifa etti

CHP'de Özlem Vural Gürzel depremi yaşanıyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan Beykoz Belediye Başkan Alaattin Köseler'in yerine Belediye Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel, "Parti içinden iftira, hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım" diyerek istifa ettiğini açıkladı. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken, iki Meclis üyesi de istifa kararı aldı. Murat Uzun ve Uğur Gökdemir, istifa kararlarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

