Dersimiz yeşil vatan

İlk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için bugün başlayacak.

Dersimiz yeşil vatan

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temalı ilk dersle bugün başlayacak. 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya gelecek.

FİDANLARA FİDAN: Okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterilecek, tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da yapılacak. Atatürk Haftası bir önceki hafta, öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek

