Eski eşi tarafından darbedildi!

Adana'da yaşayan Ganime Sedef Bahçeci, çocuğunun gözü önünde eski eşi Asıf Can Ş. tarafından dövüldü. Adam, eski eşini hastaneye götürüp 'eşim merdivenlerden düştü' dedi. Genç kadının annesi Sibel Kömür, eski damadından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli, serbest kaldı. Bahçeci'nin, "Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil" açıklama yapmasının ardından Asıf Can Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.