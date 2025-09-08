PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Göktaş duyurdu: Başkan Erdoğan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dijital dünyada çocukları korumak adına önemli bir adım atıldı. Başkan Erdoğan, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarafından dijital dünyada çocuklarımızı korumak adına önemli bir adım atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

Sözleşme, devlet kurumlarından ailelere, teknoloji şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkesin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Tek bir çocuğumuzun dahi yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalmaması, dijital ortamdaki güvenliklerinin sağlanması ve mahremiyetlerinin korunması için özellikle siz değerli ailelerin desteği çok kıymetli. Çocuklarımız, ailelerimiz, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

