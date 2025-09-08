9 senede 41 ülke gezdi

Ankara'da doğuştan görme engelli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Musa Beydoğan (38), Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında ilk kez 2016'da yurt dışına çıkarak Belçika'ya gitti. Beydoğan, geçen sürede 17'si eşi ve kızıyla olmak üzere toplam 41 ülke gezdi. 3 yıl önce Türkçe Öğretmeni ve Çocuk Edebiyatı Yazarı Arzu Beydoğan ile hayatını birleştiren Musa öğretmen, seyahatlere artık 2 yaşındaki kızı Belis ve eşiyle çıkıyor. Kızıyla yeniden aynı ülkelere giderek bir de onun gözünden dünyayı görmek istediğini vurgulayan Beydoğan, "Kızımız 2 yaşında ve 17 ülke gördü" dedi