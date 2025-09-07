Başkan Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğrattık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:



6 Şubat'ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bu dert bize yeniden başlamayı öğretti. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.



Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Hükümet bu enkazının altında ne zaman kalacak diye bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz.



Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var.



Sabırla samimiyetle soğuk kanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız etmeye çalışıyorlar.



Hedefleri belli o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah'ın izniyle kurtulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz.



Kardeşliğimiz artacak, Türkiye'nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık atmayacağız.



Ana muhalefetin içler acısı halini sizlerde görüyorsunuz. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu.



Türk siyasetine ve konumuna yakışmayan sözler ediyor. Bu şahıs (Özgür Özel) konuşmaya başlayınca anne babalar kanal değiştiriyor...

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

Sinop'taki balıklar için endişelenmesi kendi seçmeni dahil kimseyi inandıramadı. Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da tank fabrikamızı hedef almıştı.



Şimdi sesi çıkmıyor. Milletten öyle bir tokat yedi ki hala kendine gelemedi. Al birini vur ötekine. CHP'lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Bırakın birbirlerini hançerlemeye devam etsinler.



Başkan Erdoğan'dan ziyaret (Takvim.com.tr)





Başkan Erdoğan, Malatya'da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.