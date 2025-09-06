Teknoloji devi Siemens’e şantaj şoku! Avukattan CEO'ya milyon euroluk tehdit

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına CEO Hüseyin Geliş 'in şikâyetiyle başlayan süreçte, avukat Fatma Binnur Kortun Ertek hakkında "şantaj" suçlamasıyla kamu davası açıldı. Mahkeme, 24 Haziran 2025 tarihinde "son soruşturmanın açılmasına" karar verdi. Savcılığın iddiasına göre, 26 Şubat 2024'ta yapılan bir görüşmede avukat Kortun Ertek, Siemens Emekli ve Yardımlaşma Vakfı üyelerinin vekili sıfatıyla toplam 2 milyon 653 bin Euro para talep etti. Bu ödemenin diğer üyelerin haberi olmadan yapılmasını ve ayrıca bir "gizlilik sözleşmesi" imzalanmasını istediği ileri sürüldü. Müşteki taraf, ödemeye yanaşılmadığı takdirde "şirket ve yöneticiler hakkında itibarı zedeleyecek haberler çıkarılacağı, sosyal medyada yayılacağı" yönünde ifadeler kullanıldığını savcılığa aktardı.

"32 MİLYON EURO BÜTÇEDEN KARŞILANABİLİR" İDDİASI



Şikayet dilekçesinde, Kortun Ertek'in talep edilen paranın Siemens'in bilançosunda vakıf için ayrılmış 32 milyon euroluk bir kalemden karşılanabileceğini söylediği ifade edildi. Savcılığa göre, bu talebin reddedilmesi durumunda şirketin marka değerinin sarsılacağı, basında aleyhte haberlerin çıkabileceği yönünde uyarılar yapıldı.

NOTERDEN GELEN ŞOKE EDEN İHTARNAME



16 Nisan 2024 tarihinde müştekiye gönderilen noter ihtarnamesinde, belirtilen miktarın ödenmemesi halinde şirketin "sorumluluktan kurtulamayacağı" yazıldı. Savcılık, bu adımı avukatın baskıyı artırmak için attığını ve şantaj suçunu kuvvetlendiren bir girişim olduğunu öne sürdü.