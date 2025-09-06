Teknoloji devi Siemens’e şantaj şoku! Avukattan CEO'ya milyon euroluk tehdit

PODCAST CANLI YAYIN

Uluslararası teknoloji ve beyaz eşya devi Siemens’in Türkiye CEO’su Hüseyin Geliş, savcılığa oldukça dikkat çeken bir suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre avukat Fatma Binnur Kortun Ertek, Geliş’ten şantaj yoluyla 2,6 milyon euro talep etti. Suç duyurusunun ardından Ertek hakkında 4 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına CEO Hüseyin Geliş'in şikâyetiyle başlayan süreçte, avukat Fatma Binnur Kortun Ertek hakkında "şantaj" suçlamasıyla kamu davası açıldı. Mahkeme, 24 Haziran 2025 tarihinde "son soruşturmanın açılmasına" karar verdi.

Savcılığın iddiasına göre, 26 Şubat 2024'ta yapılan bir görüşmede avukat Kortun Ertek, Siemens Emekli ve Yardımlaşma Vakfı üyelerinin vekili sıfatıyla toplam 2 milyon 653 bin Euro para talep etti. Bu ödemenin diğer üyelerin haberi olmadan yapılmasını ve ayrıca bir "gizlilik sözleşmesi" imzalanmasını istediği ileri sürüldü. Müşteki taraf, ödemeye yanaşılmadığı takdirde "şirket ve yöneticiler hakkında itibarı zedeleyecek haberler çıkarılacağı, sosyal medyada yayılacağı" yönünde ifadeler kullanıldığını savcılığa aktardı.

"32 MİLYON EURO BÜTÇEDEN KARŞILANABİLİR" İDDİASI

Şikayet dilekçesinde, Kortun Ertek'in talep edilen paranın Siemens'in bilançosunda vakıf için ayrılmış 32 milyon euroluk bir kalemden karşılanabileceğini söylediği ifade edildi. Savcılığa göre, bu talebin reddedilmesi durumunda şirketin marka değerinin sarsılacağı, basında aleyhte haberlerin çıkabileceği yönünde uyarılar yapıldı.

NOTERDEN GELEN ŞOKE EDEN İHTARNAME

16 Nisan 2024 tarihinde müştekiye gönderilen noter ihtarnamesinde, belirtilen miktarın ödenmemesi halinde şirketin "sorumluluktan kurtulamayacağı" yazıldı. Savcılık, bu adımı avukatın baskıyı artırmak için attığını ve şantaj suçunu kuvvetlendiren bir girişim olduğunu öne sürdü.

BAKANLIKTAN İZİN ÇIKTI

Avukatın mesleki statüsü nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın izni gerekiyordu. 25 Nisan 2025 tarihinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Kortun Ertek hakkında soruşturma izni verdi. Ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Mayıs 2025'te hazırladığı iddianamede avukatın Türk Ceza Kanunu'nun 107. maddesi (şantaj) uyarınca yargılanmasını talep etti.


AVUKATTAN SAVUNMA: "HABER TEHDİDİ YOK, ALACAK TALEPLERİNİ İLETTİM"

Kortun Ertek ise 26 Şubat 2025 tarihinde verdiği ifadede, vakıftaki 6 üyenin alacak taleplerini ilettiğini, Siemens Emekli Sandığı Vakfı adına hukuki süreci yürüttüğünü ve kimseye haber tehdidinde bulunmadığını söyledi. "Müvekkillerimin haklarını almak için dava açtım, ihtarnameler de bu hukuki sürecin parçasıdır" diyerek suçlamaları reddetti.

ÇARPICI AYRINTILAR

Sabah'ta yer alan habere göre dosyada dikkat çeken ayrıntılar arasında, ödeme kalemlerinden birinin 454 bin euro, toplam talebin ise 2,6 milyon euro olması yer alıyor. Ayrıca savcılık, şüphelinin geçmişte Siemens çalışanı eski eşine yönelik davalarda da medyada ses getiren haberlerle gündeme geldiğini hatırlattı.


