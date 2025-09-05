PODCAST CANLI YAYIN

Şehidimiz var! Polis Memuru Mustafa Karapınar silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018'de şehit olmuş

Mersin'de görev yapan özel harekat polisi Mustafa Karapınar, arızasını gidermeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu şehit oldu. Şehidin babasının da 2018 yılında görevdeyken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Mustafa Karapınar, merkez Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silah arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Ağır yaralanan Karapınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru için yarın tören düzenleneceği, ardından da memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanacağı öğrenildi.

BABASI DA 2018 YILINDA ŞEHİT OLMUŞ
Şehit Mustafa Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde 49 yaşındayken Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu ortaya çıktı. Şehidin naaşını da o dönem meslektaşlarının yanı sıra oğlu Mustafa'nın omuzlarında taşıdığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sonucu şehit olan Mustafa Karapınar'ın, Kahramanmaraş'ta bulunan Şeyhadil Şehitliğindeki babasının kabrinin yanına defnedileceği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin başı sağ olsun

Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun.

