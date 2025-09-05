Şehidimiz var! Polis Memuru Mustafa Karapınar silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018'de şehit olmuş

Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018'de şehit olmuş. (İHA)

Ağır yaralanan Karapınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru için yarın tören düzenleneceği, ardından da memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanacağı öğrenildi.