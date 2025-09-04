Google'a alternatif arama motorları neler? Google yerine ne kullanabilirim?

Google servislerinde yaşanan erişim sorunları, kullanıcıları alternatif arama motorlarına yönlendirdi. İnternette arama yapmayı kolaylaştıran bu platformlar, hem gizlilik hem de farklı özellikler sunuyor. İşte Google yerine tercih edebileceğiniz 4 güvenilir arama motoru...

(Sosyal medya)

DuckDuckGo

DuckDuckGo, kullanıcı gizliliğine önem veren bir arama motoru olarak öne çıkıyor. Arama geçmişinizi kaydetmez ve kişisel verilerinizi işlemez. Reklamları da kullanıcı profilinize göre şekillendirmediği için interneti daha güvenli bir şekilde keşfetmek isteyenler için ideal bir seçenek.

