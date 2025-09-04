PODCAST CANLI YAYIN

Google'a alternatif arama motorları neler? Google yerine ne kullanabilirim?

Sabah saatlerinde Google ve bağlı uygulamalarda yaşanan erişim sorunları kullanıcıları alternatif uygulamalara yöneltti. Google servislerindeki aksaklıklar nedeniyle kullanıcılar yeni arama motorlarını araştırıyor. Peki internette araştırma yaparken yalnızca Google’a bağlı kalmak istemeyenler hangi uygulamaları kullanabilir? Google'a alternatif arama motorları neler?

Google servislerinde yaşanan erişim sorunları, kullanıcıları alternatif arama motorlarına yönlendirdi. İnternette arama yapmayı kolaylaştıran bu platformlar, hem gizlilik hem de farklı özellikler sunuyor. İşte Google yerine tercih edebileceğiniz 4 güvenilir arama motoru...

DuckDuckGo

DuckDuckGo, kullanıcı gizliliğine önem veren bir arama motoru olarak öne çıkıyor. Arama geçmişinizi kaydetmez ve kişisel verilerinizi işlemez. Reklamları da kullanıcı profilinize göre şekillendirmediği için interneti daha güvenli bir şekilde keşfetmek isteyenler için ideal bir seçenek.

Bing

Microsoft'un arama motoru Bing, Google kadar yaygın olmasa da özellikle görsel aramalarda başarı kaydediyor. Fotoğraf ve video aramalarında detaylı filtreleme seçenekleri sunarak kullanıcıların istedikleri içeriğe daha hızlı ulaşmasını sağlıyor.

Yandex

Rusya merkezli Yandex, özellikle Doğu Avrupa ve Türkiye'de yoğun olarak kullanılıyor. Bölgesel arama sonuçlarındaki doğruluk ve detaylı harita hizmetleri sayesinde Google'a alternatif arayanlar için işlevsel bir platform sunuyor.

Brave Search

Brave Search, Brave tarayıcısıyla entegre çalışıyor ve tamamen bağımsız bir arama indeksi kullanıyor. Kullanıcı verilerini toplamayarak şeffaf ve reklamsız bir deneyim sağlıyor. İnterneti reklamsız kullanmak isteyenler alternatif bir seçenek.

