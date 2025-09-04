YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 4 Eylül YouTube neden açılmıyor? İşte son durum...

SON DAKİKA
4 Eylül 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, YouTube’a giriş yaparken sorun yaşadığını bildiriyor. Videoların açılmaması, sayfanın yüklenmemesi ya da hata mesajlarıyla karşılaşılması üzerine “YouTube çöktü mü?” sorusu sosyal medyada gündem oldu. Türkiye genelinde binlerce kullanıcı, YouTube’un neden çalışmadığını ve bu sorunun ne zaman giderileceğini merak ediyor. Peki 4 Eylül’de YouTube neden açılmıyor? İşte son durum...

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025 , 10:34 Güncelleme Tarihi :04 Eylül 2025 , 10:50
4 Eylül 2025 tarihinde 'YouTube çöktü mü?' sorusu Google'da trend olurken, kullanıcılar platforma erişim sağlayamıyor. YouTube açılmıyor şikayetleri artarken, erişim sorununun nedeni ve kesinti raporları araştırılıyor. Peki YouTube çöktü mü? YouTube neden açılmıyor? İşte detaylar...

SON DAKİKA! YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

4 Eylül 2025 Perşembe sabahı itibarıyla YouTube kullanıcıları erişim sorunlarıyla karşı karşıya. Hem masaüstü tarayıcılar üzerinden hem de mobil uygulamalarda bağlantı problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar, yaşanan kesintinin nedenini araştırmaya başladı.

Henüz YouTube'un veya Google'ın resmi kanallarından bir açıklama yapılmış değil. Ancak Google ve bağlı servislerde küresel çapta bir erişim problemi olduğu bildiriliyor.

Google çöktü mü? Youtube neden açılmıyor?

◼Bu grafik, son 24 saat içinde bildirilen sorun raporlarını saatlik olarak göstermekte ve bu veriler, normal raporlama yoğunluğuyla karşılaştırılmaktadır. Gün içinde belirli saatlerde sorun bildirimlerinde artış yaşanması olağan bir durumdur.

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

YouTube'a erişim sağlanamamasının nedeni şu an için netleşmedi. Ancak dünya genelinde Google servislerinde yaşanan teknik aksaklıkların bu durumu etkilediği düşünülüyor. Kullanıcılar, video platformuna hem web üzerinden hem de uygulama aracılığıyla ulaşmakta zorlanıyor.

🔸Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili olarak, "Bazı Avrupa ülkelerinde, Bulgaristan da dahil olmak üzere ciddi erişim sorunları yaşanıyor. Görünüşe göre bölgesel bir altyapı problemi söz konusu. Bu tür durumlar genellikle geçici oluyor ve büyük bir sorun teşkil etmiyor. Google altyapısını kullanan sistemler de benzer sıkıntılar yaşayabilir" açıklamasında bulundu.

4 EYLÜL 2025 YOUTUBE ERİŞİM SORUNU

YouTube'daki erişim problemleri 4 Eylül sabah saatlerinden itibaren başladı. Sorunun kaynağına dair resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı. Birçok kullanıcı, platforma giriş yapamadığını veya videoları oynatamadığını bildiriyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde sayfamız güncellenecektir.

