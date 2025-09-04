Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?

Sabah saatlerinden itibaren internet kullanıcıları ABD merkezli arama motoru Google ve YouTube'a erişim sorunu yaşıyor.
CANLI ANLATIM
BAKANLIK AÇIKLADI: GOOGLE'DAN RAPOR TALEP EDİLDİ
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Sayan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti.
Süreci yakından takip ediyoruz.
Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor.
Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık.
Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."
A HABER'DE BOMBA İDDİA: ŞİFRELER ÇALINDI FİŞ ÇEKİLDİ
A Haber canlı yayınına katılan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık, Türkiye haricinde birçok ülkede kesinti yaşandığını bildirdi. Kınık, son dönemde şifrelerin çalındığı iddiaları sonrası Google'ın tüm hizmetleri durdurmuş olabileceğini bildirdi.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Konuyla ilgili Google cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.
Sabah saatlerde Avrupa’nın birçok ülkesinde de bildirilen kesintinin nedeni henüz netleşmedi. Türkiye’nin yanı sıra, kullanıcıların bildirdiğine göre Avrupa’dan İtalya, İspanya, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan’ın da tamamında da google cloud grubunun sunucularına ulaşılamadı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletlerindeki Şikago başta olmak üzere birçok eyaletten de giriş yapılamadığı şikayetleri dikkat çekti.
GOOGLE HİZMETLERİ ÇÖKTÜ
Avrupa’da birçok ülkede, sabah saatlerinden itibaren Google erişim sıkıntısı başladı.
BİRÇOK SERVİSE GİRİŞ YAPILAMADI
Türkiye genelinde Google arama motoruna erişim kesildi. Aralarında YouTube, Gmail, Google Drive ve diğer Google Maps (harita) ve Spotify (müzik yayın platformu) gibi google alt yapısını kullanan abonelikli hizmetlere ulaşma imkanı da kalmadı. Kullanıcılar ilgili sayfalara erişemiyor veya donmalarla karşılaşıyor.