Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor. İstanbul Valisi Davut Gül çalışmaları incelemek üzere bölgeye gitti. Vali Gül yangının kontrol altına alındığını fakat 17 iş yerinin zarar gördüğünü ifade etti.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı.Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı. Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.

İstoç'ta alevlerle savaş! Diğer iş yerlerine de sıçradı

Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Ekipler bölgede

Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül çalışmaları incelemek üzere bölgeye gitti. Vali Gül 17 iş yerinin yangında zarar gördüğünü ifade etti. Yangına 44 araç ve 132 personel müdahale ediyor.

Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
