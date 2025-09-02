Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Ekipler bölgede (takvim foto arşiv) Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Ekipler bölgede Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül çalışmaları incelemek üzere bölgeye gitti. Vali Gül 17 iş yerinin yangında zarar gördüğünü ifade etti. Yangına 44 araç ve 132 personel müdahale ediyor.