Eyüpsultan'da çete hesaplaşması! 20 yaşında genç hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre, sokakta yürüyen Nesimi Acar (20), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Nesimi Acar, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Acar'ın dayısı Ali Doğanay, "14 yaşında bir genç gelip bakkalın önünde iki el ateş ederek yeğenimizi bizden aldı. Acilen bulunmasını istiyoruz. 'Çete olayı' dediler. Daha önce vurulmuştu. Aynı çeteden bir kişi daha gelip bu sefer işini tamamen bitirdiler. Geçen sene kalçasından vurulmuştu. Bu sene de dün gece bakkalın önünde ateş ederek hayatını elinden aldılar" dedi.