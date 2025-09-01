PODCAST CANLI YAYIN

Eyüpsultan'da çete hesaplaşması! 20 yaşında genç hayatını kaybetti

İddiaya göre çete üyeleri tarafından hedef alınan Nesimi Acar, bakkal önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Daha önce de saldırıya uğradığı belirtilen Acar, hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre, sokakta yürüyen Nesimi Acar (20), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Nesimi Acar, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Acar'ın dayısı Ali Doğanay, "14 yaşında bir genç gelip bakkalın önünde iki el ateş ederek yeğenimizi bizden aldı. Acilen bulunmasını istiyoruz. 'Çete olayı' dediler. Daha önce vurulmuştu. Aynı çeteden bir kişi daha gelip bu sefer işini tamamen bitirdiler. Geçen sene kalçasından vurulmuştu. Bu sene de dün gece bakkalın önünde ateş ederek hayatını elinden aldılar" dedi.

