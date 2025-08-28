CHP Süleymaniye'de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye'de YPG için "eşit ortaklık" istedi

IKBY'de Talabanilerin yönetimi altında bulunan Süleymaniye'de "Arap Dünyasında Sosyal Demokratik İttifak Konferansı" düzenlendi. Toplantıya Türkiye'den DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi davet edildi. CHP 'yi temsilen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan Süleymaniye'ye gitti. Bahse konu konferansın ana gündemi Suriye'de şekillenen yeni süreç oldu.

PYD elebaşı Salih Müslim, DEM Partili Tuncer Bakırhan'ın yanı başında Türkiye'yi hedef aldı! Ne CHP'den ne DEM Parti tek kelime tepki göstermedi





PYD'Lİ MÜSLİM TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI NE DEM NE CHP AĞZINI AÇTI!



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, PYD elebaşı Salih Müslim'le bir araya geldi. Bakırhan, Müslim'le aynı konferansta yan yana konuşma yaptı.





MÜSLİM: SURİYE'DE ORTAK PAYDAŞ OLMAK İSTİYORUZ



Müslim "Türkiye tarafından bölgelerimize yönelik tüm saldırı ve ambargolara rağmen, direndik ve bugün Rojava'da eşsiz bir deneyim yaşıyoruz. Ülkemizin yarınlarını inşa ederken ortak bir paydaş olmayı istiyoruz" diyerek Suriye'de Adem-i Merkeziyetçilik adı altında özerklik talep etti.



Salih Müslim'in Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarına ne CHP'den ne DEM'den tek kelime bir tepki gelmedi.