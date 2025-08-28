CHP Süleymaniye'de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye'de YPG için "eşit ortaklık" istedi

IKBY'de Talabanilerin yönetimi altında bulunan Süleymaniye'de "Arap Dünyasında Sosyal Demokratik İttifak Konferansı" düzenlendi.
Toplantıya Türkiye'den DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi davet edildi. CHP'yi temsilen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan Süleymaniye'ye gitti.
Bahse konu konferansın ana gündemi Suriye'de şekillenen yeni süreç oldu.
PYD'Lİ MÜSLİM TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI NE DEM NE CHP AĞZINI AÇTI!
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, PYD elebaşı Salih Müslim'le bir araya geldi. Bakırhan, Müslim'le aynı konferansta yan yana konuşma yaptı.
MÜSLİM: SURİYE'DE ORTAK PAYDAŞ OLMAK İSTİYORUZ
Müslim "Türkiye tarafından bölgelerimize yönelik tüm saldırı ve ambargolara rağmen, direndik ve bugün Rojava'da eşsiz bir deneyim yaşıyoruz. Ülkemizin yarınlarını inşa ederken ortak bir paydaş olmayı istiyoruz" diyerek Suriye'de Adem-i Merkeziyetçilik adı altında özerklik talep etti.
Salih Müslim'in Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarına ne CHP'den ne DEM'den tek kelime bir tepki gelmedi.
CHP'Lİ TAN YPG'NİN ŞAM'DA "EŞİT ORTAK" OLMASINI İSTEDİ
Dahası CHP'li Namık Tan, Türkiye'nin mevcut Suriye politikasına taban tabana zıt bir tutum sergileyip YPG'nin Şam'da "eşit ortak" olmasını istedi.
"Ortak bir paydaş olmayı istiyoruz" diyen PYD'li Salih Müslim'le aynı istikamette açıklama yapan Tan, açık açık YPG için özerklik istedi.
CHP'li Tan PYD'yi "Suriye'nin acılı halkı" olarak lanse edip "Suriye halkı da buraya acısını paylaşmak ve kardeşçe bir sürece dahil olmak için gelmiştir. Barış adımının başarıya ulaşması için Suriye halkına eşit bir yer tanınmalıdır" ifadelerini kullandı.