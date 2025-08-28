İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?

Terörsüz Türkiye sürecinin en temel hedeflerinden biri de terörsüz bir bölge inşası.



Ekim 2024'te başlayan süreç, İmralı'dan gelen "fesih" çağrısı ve PKK'nın Süleymaniye'de silah yakmasıyla boyut kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.



Sürecin herhangi bir yol kazasına kurban gitmeden selamete ermesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralıya gidiyor



Aynı dakikalarda Süleymaniye'de dikkat çeken bir temas kayıtlara geçti. DEM Parti İmralı Heyeti , komisyonunun kurulmasından sonra ilk kez İmralı'nın yolunu tuttu. DEM Parti Van milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la "komisyon" gündemiyle görüştü.Aynı dakikalarda Süleymaniye'de dikkat çeken bir temas kayıtlara geçti.