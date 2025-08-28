İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?

Terörsüz Türkiye sürecinin en temel hedeflerinden biri de terörsüz bir bölge inşası.
Ekim 2024'te başlayan süreç, İmralı'dan gelen "fesih" çağrısı ve PKK'nın Süleymaniye'de silah yakmasıyla boyut kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.
Sürecin herhangi bir yol kazasına kurban gitmeden selamete ermesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
İMRALI HEYETİ ÖCALAN'LA GÖRÜŞTÜ
DEM Parti İmralı Heyeti, komisyonunun kurulmasından sonra ilk kez İmralı'nın yolunu tuttu. DEM Parti Van milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la "komisyon" gündemiyle görüştü.
Aynı dakikalarda Süleymaniye'de dikkat çeken bir temas kayıtlara geçti.
DEM PARTİ SÜLEYMANİYE'DE PYD İLE BULUŞTU
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Arap Dünyasında Sosyal Demokratik İttifak Konferansı kapsamında PYD elebaşı Salih Müslim ve Talabanilerle bir araya geldi.
DEM Parti'nin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda özellikle PYD elebaşı Müslim'in Bakırhan ve Çandar'la aynı karede olduğu anlara yer verildi.