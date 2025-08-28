PODCAST CANLI YAYIN

İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?

DEM Parti İmralı Heyeti'nin "komisyon" gündemiyle Öcalan'la görüştüğü dakikalarda Süleymaniye'de dikkat çeken bir temas kayıtlara geçti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, PYD/YPG elebaşı Salih Müslim ve Talabaniler ile bir araya geldi. Bakırhan ve PYD'li Müslim aynı konferansta yan yana konuşma yaptı. Kubat Talabani ise "Türkiye'deki süreci destekliyoruz" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin en temel hedeflerinden biri de terörsüz bir bölge inşası.

Ekim 2024'te başlayan süreç, İmralı'dan gelen "fesih" çağrısı ve PKK'nın Süleymaniye'de silah yakmasıyla boyut kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Sürecin herhangi bir yol kazasına kurban gitmeden selamete ermesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
İMRALI HEYETİ ÖCALAN'LA GÖRÜŞTÜ

DEM Parti İmralı Heyeti, komisyonunun kurulmasından sonra ilk kez İmralı'nın yolunu tuttu. DEM Parti Van milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la "komisyon" gündemiyle görüştü.

Aynı dakikalarda Süleymaniye'de dikkat çeken bir temas kayıtlara geçti.



DEM PARTİ SÜLEYMANİYE'DE PYD İLE BULUŞTU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Arap Dünyasında Sosyal Demokratik İttifak Konferansı kapsamında PYD elebaşı Salih Müslim ve Talabanilerle bir araya geldi.

DEM Parti'nin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda özellikle PYD elebaşı Müslim'in Bakırhan ve Çandar'la aynı karede olduğu anlara yer verildi.



Konferansta Kubad Talabani, Salih Müslim ve Tuncer Bakırhan yan yana konuşma yaptı.

"ÇÖZÜMÜN ADRESİ ŞAM" DEMİŞTİ

PYD'li Müslim geride bıraktığımız günlerde "Şam dışında hiçbir kapıyı çalmadık, çözümün adresi Şam'dır" demiş, "Bizim meselemiz tüm Suriye'yle ilgilidir, ayrılma talebimiz yok. Suriye'nin birliğini savunduk ve savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.





KUBAT TALABANİ: TÜRKİYE'DEKİ SÜRECİ DESTEKLİYORUZ

Öte yandan Channel 8'in aktardığına göre Kubat Talabani, "Türkiye'de bir barış süreci başladı ve biz bu süreci bölge olarak aktif şekilde destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kubat Talabani'nin kardeşi Bafel Talabani ise hem PKK hem de YPG ile yakın temas halinde.

