Bakan Fidan İsrail'in 'tasmasını' çekti ses CHP'den geldi! Başrolde "Mavi Vatan masal" diyen Namık Tan: "Netanyahu'dan alkışı hak etti"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in tasmasını sahipleri ele alsın" dedi, ses Tel Aviv ve Washington'dan önce CHP'den geldi. Daha önce "Mavi Vatan masaldır" diyen CHP'li Namık Tan, bu kez de Bakan Fidan'ı hedef göstererek İsrail'in egemenliğine saygı gösterilmesini istedi. Tan'ın Filistin destekçilerini 'Yanaşma kalabalık' olarak tanımlaması ise büyük tepki çekti. Tan ile ilgili "İsrail'in bakanı gibi..." , "Netanyahu'dan alkış almayı hak etti" yorumları yapıldı.