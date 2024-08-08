Bakan Fidan İsrail'in 'tasmasını' çekti ses CHP'den geldi! Başrolde "Mavi Vatan masal" diyen Namık Tan: "Netanyahu'dan alkışı hak etti"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in tasmasını sahipleri ele alsın" dedi, ses Tel Aviv ve Washington'dan önce CHP'den geldi. Daha önce "Mavi Vatan masaldır" diyen CHP'li Namık Tan, bu kez de Bakan Fidan'ı hedef göstererek İsrail'in egemenliğine saygı gösterilmesini istedi. Tan'ın Filistin destekçilerini 'Yanaşma kalabalık' olarak tanımlaması ise büyük tepki çekti. Tan ile ilgili "İsrail'in bakanı gibi..." , "Netanyahu'dan alkış almayı hak etti" yorumları yapıldı.
Türkiye'nin Mavi Vatan davasını "Masal" olarak tanımlayarak Yunanistan'da manşetleri süsleyen CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, bu kez de İsrail'den alkış alma peşinde.
Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "İsrail'in tasmasını sahipleri ele alsın" sözlerine Tel Aviv ve ABD'den önce CHP adına kurumsal tepki gösterdi.
BAKAN FİDAN İSRAİL'E 'TASMA' GÖNDERMESİ YAPTI SES CHP'DEN GELDİ
Bakan Fidan'la ilgili "Duyanda 'bilgelik' ve 'uzmanlık' izlenimi uyandıran 'büyük' ve iddialı sözcüklerle (boş) konuşmayı seviyor" ifadelerini kullanan CHP'li Tan, "Diplomasi az konuşup, çok işi sessizce yapmaktır. Hezeyana kapılmamaktır. Kitleleri coşturmanın baştan çıkarıcılığına ket vurabilmektir. Yanaşma kalabalıkların yapay övgülerine kapılmamaktır" dedi.