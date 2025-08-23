PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Çeşme'de aile boyu delege skandalı! Listede yok yok | Eş, Kız kardeş, yeğen

İzmir Çeşme'de CHP delege seçimleri öncesi yapılan listeler partide tepki çekti. CHP Çeşme Belediye Meclis Üyesi Onur Saatli'nin 16 Eylül Mahallesi delege listesine eşi Arzum Saatli, babası Halil Saatli, annesi Behrin Saatli ve kuzeni Süleyman Saatli'yi yazması kriz neden oldu.  Meclis üyelerinin en yakınlarını listelere delege olarak yazılması, “ailece delege olma dönemi” eleştirilerini beraberinde getirdi.

CHP'li Çeşme'de aile boyu delege skandalı! Listede yok yok | Eş, Kız kardeş, yeğen

Çeşme'de delege seçimlerinde deyim yerindeyse kriz patlak verdi. CHP Çeşme Belediye Meclis Üyesi Onur Saatli'nin 16 Eylül Mahallesi delege listesine eşi Arzum Saatli, babası Halil Saatli, annesi Behrin Saatli ve kuzeni Süleyman Saatli'yi yazması "ailece delege olma" eleştirilerine neden oldu. CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları'nın bu duruma göz yumması kafalarda soru işareti bıraktı. Saatli'nin ayrıca Sakarya Mahallesi'nde de eşini delege olarak yazdırdığı ortaya çıktı.

BİRÇOK ÜYE AYNI YÖNETEME BAŞVURUYOR

Çeşme'de sadece meclis üyesi Onur Saatli'nin değil, birçok meclis üyesinin de aynı yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Meclis Üyesi Dolunay Onur'un annesi Işıl Onur, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in eşi Yelda Işık Gülin, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Banu Ayhan'ın eşi Süreyya Ayhan,

Meclis Üyesi Nezihe Ertürk'ün kızı İris Ertürk, Meclis Üyesi Cengiz Şenaylar'ın kızı Nida Şenaylar, Meclis Üyesi Mehmet Bilinç'in kızı Almila Bilgiç Gürsay, Meclis Üyesi İbrahim Atalan'ın eşi Derya Atalan, Meclis Üyesi Süleyman Tonga'nın eşi Başak Tonga delege olarak yazıldı. Eski Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın kız kardeşi Hayriye Çevik, yeğeni Emine Kor ve kardeşi Metin Dalgıç olmak üzerine 3 kişi Alaçatı Mahallesi'nde delege olarak yer aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, yaşananların ardından örgütte "Parti içi demokrasiye gölge düşüyor" eleştirileri yükseldi. Partililer, aile kontenjanı ile şekillenen delege seçimlerinin CHP'nin iç işleyişini zedelediğini savundu.

