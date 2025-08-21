PODCAST CANLI YAYIN

Telegram suçluların yuvası haline geldi! Dini ve milli değerlere hakaretten pedofiliye kadar her şey var

Sosyal medya platformlarında suça erişim giderek daha da basit hale geldi. Dünyadan örneklerini gördüğümüz skandal olayların birçoğu platformlarda anonim hesaplar üzerinden özellikle çocuk yaştaki kişiler tarafından yaptırılıyor. Telegram, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Vatandaşların çoğu, uygulamayı haberleri takip etmek ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullansa da herkese açık olan bazı gruplarda, aleni şekilde örgütlü suç işleniyor.

Sosyal medya platformu Telegram, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Vatandaşların çoğu, uygulamayı haberleri takip etmek ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullansa da herkese açık olan bazı gruplarda, açık şekilde örgütlü suç işleniyor. Üstelik işlenen suçlar arasında yasadışı müstehcen görüntüler, hayvanlara işkence videoları, kişisel veriler gibi kritik dokümanlar para karşılığı satılırken gruplarda yer alan şahıslar dini ve milli değerlere istedikleri gibi hakaret edip şehitlerimize dil uzatma cüretinde bulunuyor. Kimliklerini gizledikleri "anonim" hesaplarla bu suçları serbestçe işleyen şahıslar, Telegram'ın kullanıcı verilerini ikinci ülkelere vermemesine güveniyor.

SUÇA ERİŞİM BASİTLEŞTİ

Konuyla ilgili konuşan teknoloji uzmanı Ufuk Karakullukcu, durumun ileri boyutlara geldiğini belirterek acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Sabah'ta yer alan habere göre, Karakullukcu, "Telegram'ın Türkiye'de ofisi ve temsilcisi bulunmuyor. Yani muhatap alınabilecek bir kanal yok. Kullanıcıların IP adresleri diğer ülkelere verilmediği gibi Türkiye'ye de verilmiyor. Avrupa'da buna ilişkin açılan ve hâlâ devam eden soruşturmalar var. Bu nedenle suç rahat bir şekilde işleniyor. Suça erişim çok kolay. IP adresleri tespit edilemediği gibi hesap hareketleri de incelenemediği için suçlular ticaretlerini buradan döndürüyor. Genellikle bu işlerde çocukları kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ PARALAR DÖNÜYOR"

Uygulamada Bitcoin üzerinden yüksek meblağda paralar döndüğünü söyleyen Karakullukcu, "Yüksek boyutlu dosyalar diğer platformlara göre çok daha rahat bir şekilde gönderilebiliyor. Bu nedenle insanların kişisel verileri, banka hesapları gibi kritik dokümanlar Telegram üzerinden satılıyor. IP adresleri tespit edilemediği gibi hesap hareketleri de incelenemediği için suçlular ticaretlerini buradan döndürüyor. Genellikle bu işlerde çocukları kullanıyorlar. Onlara az bir miktar pay veriyor, asıl parayı kendileri kazanıyorlar. Kart bilgileri ele geçirilip haberi olmadan suça karışan kişilerin de başı yanıyor." dedi.

