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Instagram'dan sonra sıra Telegram'da! BTK'nın uyarılarına uymazsa erişim engeli yolda! Pedofiliden uyuşturucuya yasadışı her şey var

Türkiye’nin katalog suçlar kapsamına aldığı içerikleri görmezden gelip yayınlayan bir diğer sosyal medya mecrası Telegram, BTK’nın konuyla ilgili uyarılarına yanıt dahi vermiyor. BTK’nın “Çocuk istismarı, cinsel içerikli videolar ve uyuşturucu temini” gibi uyarılarını dikkate almayan Telegram’a da erişim engeli gelmesi gündemde. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 07:02 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 07:28
Instagram’dan sonra sıra Telegram’da! BTK’nın uyarılarına uymazsa erişim engeli yolda! Pedofiliden uyuşturucuya yasadışı her şey var

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Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram suç bataklığına dönüştü. Telegram'da açılan kanallar aracılığıyla uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili videoları ticaretinin serbestçe yapıldığı öğrenildi.

Telegram'da da aynı sahneTelegram'da da aynı sahne

Türkiye'de herhangi bir temsilcisi olmaması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu mesajlaşma kanallarının kapatılması için Telegram'ın İngiltere'deki merkezine bini aşkın bildirimde bulunduğu ancak hiçbirine yanıt alamadığı öğrenildi.

Telegram BTK'nın uyarılarına yanıt vermiyorTelegram BTK'nın uyarılarına yanıt vermiyor

Telegram'ın kısa sürede bu kanallar hakkında önlem almaması halinde kapatılmasının gündeme gelebileceği ifade edildi. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Türkiye, yaklaşık 8 milyon aktif kullanıcısıyla mesajlaşma uygulaması Telegram'ı en fazla kullanan ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer alırken, söz konusu uygulama dünya genelinde 1 milyar kullanıcıya sahip bulunuyor.

Telegram bataklığa dönüştüTelegram bataklığa dönüştü

BATAKLIĞA DÖNÜŞTÜ
Telegram'da açılan bazı kanallarla vatandaşlara uyuşturucu temin edildiği belirlenirken "Uyuşturucu Tacirleri" adlı kanalın 19 bine yakın abonesi olduğu görüldü. Söz konusu bu tür suç unsuru teşkil eden kanalların yöneticilerinin yeni üye kabullerini para karşılığı ya da referansla yaptıkları ifade edilirken, kanallarda her türden uyuşturucunun para karşılığı satıldığı görülüyor. Referansı olanlara elden teslim ve elden ödeme imkânı sunulurken, referansı olmayanlar için ise kapıya kadar kargolama imkânı tanınıyor.

Telegram'da cinsel içerikli videolar satılıyorTelegram'da cinsel içerikli videolar satılıyor

Onların ödemeleri de IBAN'dan ya da coin olarak tahsil ediliyor. Ayrıca erotik içerikli kanallarda para karşılığında cinsel içerikli videoların satıldığı öğrenilirken, pedofili videolarının da burada 5 bin ila 50 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu ifade ediliyor.

Telegram suça aracılık ediyorTelegram suça aracılık ediyor

Yine Telegram'da yer alan birçok eskort kanalı ile fuhuşa aracılık yapılırken, açılan kanallarla yasa dışı kumarın da buralarda oynatıldığı görüldü. Bu tür kanallara abone olanların ve kanal yöneticilerinin bilgisini BTK ile ya da Emniyet birimleri ile paylaşmayan Telegram'ın suça aracılık ettiği ifade edildi.

Telegram'a da erişim engeli gelebilirTelegram'a da erişim engeli gelebilir

YANITSIZ BIRAKTI
Telegram'a "çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması" gibi katalog suçlar kapsamına giren içeriklerle ilgili sürekli kaldırma talebi gönderen BTK'nın bugüne kadar bini aşkın uyarıda bulunduğu ancak bunların Telegram tarafından dikkate alınmadığı öğrenildi.

Telegram'ın suçla mücadele kapsamında BTK ve Emniyet birimleri ile işbirliğine yanaşmaması ve uyuşturucu gibi gençleri zehirleyen maddelerin ticaretine aracılığa devam etmesi halinde kısa sürede buraya da erişim engeli getirilebileceği öğrenildi.

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Instagram’dan sonra sıra Telegram’da! BTK’nın uyarılarına uymazsa erişim engeli yolda! Pedofiliden uyuşturucuya yasadışı her şey var
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