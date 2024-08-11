Instagram’dan sonra sıra Telegram’da! BTK’nın uyarılarına uymazsa erişim engeli yolda! Pedofiliden uyuşturucuya yasadışı her şey var

BATAKLIĞA DÖNÜŞTÜ Telegram 'da açılan bazı kanallarla vatandaşlara uyuşturucu temin edildiği belirlenirken "Uyuşturucu Tacirleri" adlı kanalın 19 bine yakın abonesi olduğu görüldü. Söz konusu bu tür suç unsuru teşkil eden kanalların yöneticilerinin yeni üye kabullerini para karşılığı ya da referansla yaptıkları ifade edilirken, kanallarda her türden uyuşturucunun para karşılığı satıldığı görülüyor. Referansı olanlara elden teslim ve elden ödeme imkânı sunulurken, referansı olmayanlar için ise kapıya kadar kargolama imkânı tanınıyor.

Onların ödemeleri de IBAN'dan ya da coin olarak tahsil ediliyor. Ayrıca erotik içerikli kanallarda para karşılığında cinsel içerikli videoların satıldığı öğrenilirken, pedofili videolarının da burada 5 bin ila 50 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu ifade ediliyor.

Yine Telegram 'da yer alan birçok eskort kanalı ile fuhuşa aracılık yapılırken, açılan kanallarla yasa dışı kumarın da buralarda oynatıldığı görüldü. Bu tür kanallara abone olanların ve kanal yöneticilerinin bilgisini BTK ile ya da Emniyet birimleri ile paylaşmayan Telegram'ın suça aracılık ettiği ifade edildi.

Telegram'a da erişim engeli gelebilir

YANITSIZ BIRAKTI

Telegram'a "çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması" gibi katalog suçlar kapsamına giren içeriklerle ilgili sürekli kaldırma talebi gönderen BTK'nın bugüne kadar bini aşkın uyarıda bulunduğu ancak bunların Telegram tarafından dikkate alınmadığı öğrenildi.

Telegram'ın suçla mücadele kapsamında BTK ve Emniyet birimleri ile işbirliğine yanaşmaması ve uyuşturucu gibi gençleri zehirleyen maddelerin ticaretine aracılığa devam etmesi halinde kısa sürede buraya da erişim engeli getirilebileceği öğrenildi.