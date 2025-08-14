PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor’a Nwakaeme şoku: 2 ay sahalardan uzak kalacak

Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin yapılan kontrollerinde yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin yerine kimi oynatacağı merak konusu.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor’a Nwakaeme şoku: 2 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber geldi. Bordo-Mavililer ligin ilk haftasında Kocaelispor karşılaşmasından 1-0 galip ayrılırken bu maçın 84. dakikasında Nwakaeme bir sakatlık geçirmişti.

Bordo-Mavili takımın sağlık heyetinin dün yaptığı sağlık kontrolleri sonrasında yıldız oyuncuda yırtık tespit edildi. Deneyimli oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu gelişme moralleri bozarken Fatih Tekke'nin bu oyuncunun yerine kimi oynatacağı merakla bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! Rüşvet, casusluk FETÖ'ye yardım suçu
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepki
Takas İstanbul
Milyonları ilgilendiren reform paketi yolda: Emeklilik kolaylaşıyor, çalışma hayatı değişiyor
Avukat Rezan Epözdemir'e casusluk ve FETÖ yardımı soruşturması
Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: "Yarın partimize yeni isimler katılacak"
Türk Telekom
Çanakkale’de 22 milyon liralık itfaiye aracı alevlere teslim oldu
Konut satışlarında büyük sıçrama: En çok ev alanlar yine onlar oldu!
CHP lideri Özgür Özel’in "İBB Borsası" iddiaları desteksiz çıktı | Hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz
Aydın'da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var
Özgür Özel Silivri'de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan'a "Lan" diye hakaret edip namusa dil uzattı!
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir Viking ile 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna katılmaya hak kazandı
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Son durum ne?
Bakan Fidan'dan YPG'ye son uyarı: "Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz"
Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK toplandı! Temel aile hedef Türkiye Yüzyılı: 10 yıllık plan masada
Karaman Çocuk Evleri gerçeği! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı
İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: “Adaylığım engellenirse…”
Trump'tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek | Trump Rus ekonomisini çökertecek iddiası
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!