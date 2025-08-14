Trabzonspor’a Nwakaeme şoku: 2 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber geldi. Bordo-Mavililer ligin ilk haftasında Kocaelispor karşılaşmasından 1-0 galip ayrılırken bu maçın 84. dakikasında Nwakaeme bir sakatlık geçirmişti.

Bordo-Mavili takımın sağlık heyetinin dün yaptığı sağlık kontrolleri sonrasında yıldız oyuncuda yırtık tespit edildi. Deneyimli oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu gelişme moralleri bozarken Fatih Tekke'nin bu oyuncunun yerine kimi oynatacağı merakla bekleniyor.