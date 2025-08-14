Rezan Epözdemir’in şüpheli para trafiğinde yakınları ve yargı gücü iddiaları gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in şüpheli para trafiğinde bizzat en yakınlarını kullandığı anlaşıldı. Göktürk'te, 2022'de eğeri 2 milyar lirayı olan 100 gayrimenkulün satıştan 1,5 ay önce kurulan Kurtaran Gayrimenkul isimli şirkete, 243 milyon 508 bin TL'ye satıldığı anlaşıldı. Şirketin avukatlığını firma sahibi Hülya Kurtaran'ın damadı olan Rezan Epözdemir'in yaptığı vurgulandı.

Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr)

Epözdemir'in, miras davasında ise merhum işadamı Ömer Saçaklıoğlu'nun eşi Emine Saçaklıoğlu'nu devre dışı bırakmak için yargı içindeki gücünü kullandığı iddiası da ortaya atıldı. İstanbul'un sıradan bir semtinde mütevazi bir hayata sahip olduğu belirtilen Kurtaran'ın bir anda ulaştığı maddi güç ise şüpheleri artırdı. Ancak Hülya Kurtaran, ilgili firmanın kendisine ait olmadığını öne sürerek soruları yanıtsız bıraktı.