Çanakkale'deki orman yangınında mağdurlar yaşadıklarını anlattı: “Cehennem gibiydi”

Güzelyalı’da evi ve motosikleti yanan Melda Çırçan yangının dehşetini aktardı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 8 ildeki yangınların kontrol altına alındığını, tahliyelerin sürdüğünü bildirdi.

Çanakkale Kepez beldesinde önceki gün çıkan ve alevlerin geniş alana yayıldığı orman yangınında zarar gören 3 köyden biri olan Güzelyalı'daki mağdurlar yaşadıklarını anlattı. Evi ve motosikleti yanan Melda Çırçan, yangın sırasında evde olduğunu belirtip, "Herkes dışarı çıkmıştı. Yüzlerine alev topu vuruyordu. Işığını gördüm. Daha sonra balkona ateş parçası düşünce, 'Bu işte bir tuhaflık var' dedim. Alevlerin yükselerek, yaklaştığını gördüm. Kapımızın önüne kadar her yer yanıyordu. Otomobilimi almadan önce aşağıya köşeye bıraktığım motosikletim de yandı. Karşıdaki apartmanlar da yandı hep." dedi.

'CEHENNEM GİBİYDİ'

Evinin sadece balkonunun zarar gördüğünü belirten Melda Çırçan, "Açık unuttuğum pencereden itfaiye ekiplerinin sıktığı su evin içine girmiş. Bir de pencereler açık kaldığı için içerisi is dolmuş. Bizim yanımızdaki 2, 3 ev hariç her yer yandı. Çok çok kötüydü. Gerçekten cehennem gibiydi. İnsan yaşayınca anlıyormuş. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Acılarını biraz olsun unutturan şeyin ise gençlerin motosikletleriyle su, ayran, ilaç dağıtılarak kendilerine manevi destekte bulunmaları olduğunu ifade eden Başaran, "Yangında mağdur olan kişilere orada yardım yapılması çok güzeldi. Allah bin defa razı olsun." diye konuştu.

8 İLDE YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu açıkladı: Çanakkale Merkez, Dardanos ve İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili yangınları da büyük ölçüde kontrol altında. Manisa Soma yangınının enerjisi düşürüldü. Tedbir amacıyla Çanakkale Güzelyalı, Halileli ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi.

