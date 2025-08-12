PODCAST CANLI YAYIN

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplandı

Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün üçüncü kez bir araya geldi. İYİ Parti’nin katılmama kararı sonrası boşalan 3 üyelik, AK Parti CHP ve DEM Parti'den birer üye olacak şekilde dağıtıldı. Böylece ilk kez tam kadro toplanan komisyonda çalışmalar değerlendirilecek ve gelecek toplantılara davet edilecek isimler üzerine fikir alışverişi yapılacak. Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugünkü toplantımızın ana gündemi üyelerin komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

