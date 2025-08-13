PODCAST CANLI YAYIN

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez bir araya geldi

Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üçüncü kez bir araya geldi. İYİ Parti’nin katılmama kararı sonrası boşalan 3 üyelik, AK Parti CHP ve DEM Parti'den birer üye olacak şekilde dağıtıldı. Böylece ilk kez tam kadro toplanan komisyonda çalışmalar değerlendirildi ve gelecek toplantılara davet edilecek isimler üzerine fikir alışverişi yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi. Dördüncü toplantının tarihi de belli oldu.

