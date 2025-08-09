PODCAST CANLI YAYIN

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın yaşamını yitirdi! Turgut Özal'ın en yakınındaydı... 80 darbesinde Türkeş'le gizli 3 gün

Eski Sağlık Bakanı ve Anavatan Partisi'nin kurucularından Halil Şıvgın tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Şıvgın, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Özal'ın şüpheli ölümünde FETÖ parmağı olabileceğini söylemişti. Şıngın'ın 12 Eylül 1980 darbesi sonrası dönemin MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i Ankara'daki evinde bir süre misafir ediip güvenliğini sağladığı biliniyor.

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Şıvgın, pazartesi günü TBMM'de düzenlenecek resmi törenin sonrasında öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Altındağ ilçesi Tatlar Köyü mezarlığına defnedilecek.



HALİL ŞIVGIN KİMDİR?

1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Halil Şıvgın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başlarken, siyasi hayata ise Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyelerinden biri olarak adım attı.

Halil Şıvgın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç dönem Ankara milletvekili olarak görev yaparken, 46'ıncı hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47'inci hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi.

ÖZAL'IN ÖLÜMÜNDE FETÖ PARMAĞI OLABİLİR

Halil Şıvgın, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın en yakın mesai arkadaşlarından biriydi. "Turgut Özal'ın ölümünde FETÖ parmağı olabilir" diyen de kendisiydi.




12 EYLÜL DARBESİ SONRASI TÜRKEŞ'İ 3 GÜN SAKLADI

12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuş ve ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri durdurmuştur. Bu süreçte siyasi parti liderleri ve birçok siyasetçi gözaltına alınmış veya tutuklanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş, darbenin hemen ardından ilk etapta gözaltına alınamamış ve bir süre bulunamamıştır.

Bu süreçte Türkeş'in, kendisine yakın bir isim olan Halil Şıvgın'ın evinde kaldığı bilinmektedir. Şıvgın, o dönemde aktif siyasette olmasa da MHP camiasında bilinen ve saygı duyulan bir isimdi. Ankara'da bulunan evinde, Alparslan Türkeş'i bir süre misafir etmiş ve onun güvenliğini sağlamıştır.

