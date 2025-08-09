Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın yaşamını yitirdi! Turgut Özal'ın en yakınındaydı... 80 darbesinde Türkeş'le gizli 3 gün

1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Halil Şıvgın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başlarken, siyasi hayata ise Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyelerinden biri olarak adım attı. Halil Şıvgın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç dönem Ankara milletvekili olarak görev yaparken, 46'ıncı hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47'inci hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi. ÖZAL'IN ÖLÜMÜNDE FETÖ PARMAĞI OLABİLİR Halil Şıvgın, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 'ın en yakın mesai arkadaşlarından biriydi. "Turgut Özal'ın ölümünde FETÖ parmağı olabilir" diyen de kendisiydi.







12 EYLÜL DARBESİ SONRASI TÜRKEŞ'İ 3 GÜN SAKLADI



12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuş ve ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri durdurmuştur. Bu süreçte siyasi parti liderleri ve birçok siyasetçi gözaltına alınmış veya tutuklanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş, darbenin hemen ardından ilk etapta gözaltına alınamamış ve bir süre bulunamamıştır.

Bu süreçte Türkeş'in, kendisine yakın bir isim olan Halil Şıvgın'ın evinde kaldığı bilinmektedir. Şıvgın, o dönemde aktif siyasette olmasa da MHP camiasında bilinen ve saygı duyulan bir isimdi. Ankara'da bulunan evinde, Alparslan Türkeş'i bir süre misafir etmiş ve onun güvenliğini sağlamıştır.