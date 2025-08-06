Dünyanın en hızlı günü dün yaşandı

Bilim insanları, 5 Ağustos 2025 tarihinde yani dün, Dünya'nın dönüş hızının arttığını ve tarihin en kısa günlerinden birinin yaşandığını açıkladı. Ay'ın kütleçekim etkisinin tetiklediği bu değişim, gezegenin çok az da olsa daha hızlı dönmesine yol açacak ve günden 1,25 milisaniye eksilecek. Dünya daha hızlı döndükçe merkezkaç kuvveti, okyanus sularını kutuplardan ekvatora doğru itmeye başlar. Saniyede yalnızca 1,6 km/s hız artışı bile, ekvator bölgelerinde deniz seviyesinin birkaç santimetre yükselmesine neden olabilir. Bu, hali hazırda sulara gömülme tehdidi altındaki kıyı şehirlerini sular altında bırakmaya yeter.

GİDEREK HIZLANIYOR

Son yıllarda Dünya'da giderek daha fazla "kısa gün" kaydediliyor. Örneğin 19 Temmuz 2020'de bir gün, ortalamadan 1,47 milisaniye kısa sürdü. 30 Haziran 2022 ise 1,59 milisaniye kısa oldu. Ancak şu ana kadarki en kısa gün 5 Temmuz 2024'te yaşandı. Dünya, o gün dönüşünü normalden 1,66 milisaniye daha hızlı tamamladı.



Bu tür küçük sapmalar atom saatleriyle ölçülüyor.