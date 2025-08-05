Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul’a 2 gün sürecek kuvvetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji serinlik beklenen illeri açıkladı! Edirne, Kırklareli...

İstanbul’a 2 gün sürecek kuvvetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji serinlik beklenen illeri açıkladı! Edirne, Kırklareli...

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan aşırı sıcakların ardından hava bir süreliğine mevsim normallerine dönse de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni uyarılar kenti yeniden hareketlendirdi. Cuma günü kısa süreli yağışlarla ferahlayan şehirde bu hafta hem sıcak hava hem de gök gürültülü sağanaklar kapıda. Meteorolojik verilere göre İstanbul'da bu hafta perşembe ve cuma günleri bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte gün gün hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 05.08.2025 07:11
İstanbul’a 2 gün sürecek kuvvetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji serinlik beklenen illeri açıkladı! Edirne, Kırklareli...

Geçtiğimiz haftalarda etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalırken yine de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji uzmanlarına göre, önümüzdeki günlerde Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevresinde de aralıklı sağanak yağışlar görülecek.

İstanbul’a 2 gün sürecek kuvvetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji serinlik beklenen illeri açıkladı! Edirne, Kırklareli...

2 GÜNE DİKKAT! İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Çarşamba akşamı başlayıp Perşembe günü devam edecek yağışların İstanbul ve çevresinde etkili olabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege bölgelerinde de yer yer yağışlar görülebileceği vurgulandı.

İstanbul’a 2 gün sürecek kuvvetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji serinlik beklenen illeri açıkladı! Edirne, Kırklareli...

Prof. Dr. Şen, özellikle Perşembe günü İstanbul'da yağışın bazı bölgelerde kuvvetli olma ihtimaline dikkat çekerek vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Ancak uzman, yağışların bölgesel ve lokal nitelikte olacağını, çok yoğun yağış beklenmediğini söyledi.

İstanbul’a 2 gün sürecek kuvvetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji serinlik beklenen illeri açıkladı! Edirne, Kırklareli...

BU HAFTA SAĞANAK BEKLENEN İLLER

Salı: Eskişehir, Bolu, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Burdur, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin

İstanbul’a 2 gün sürecek kuvvetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji serinlik beklenen illeri açıkladı! Edirne, Kırklareli...

Çarşamba: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Rize, Artvin, Ardahan