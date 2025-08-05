İstanbul’a 2 gün sürecek kuvvetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji serinlik beklenen illeri açıkladı! Edirne, Kırklareli...

Geçtiğimiz haftalarda etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalırken yine de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji uzmanlarına göre, önümüzdeki günlerde Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevresinde de aralıklı sağanak yağışlar görülecek.