İstanbul’a 2 gün sürecek kuvvetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji serinlik beklenen illeri açıkladı! Edirne, Kırklareli...
İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan aşırı sıcakların ardından hava bir süreliğine mevsim normallerine dönse de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni uyarılar kenti yeniden hareketlendirdi. Cuma günü kısa süreli yağışlarla ferahlayan şehirde bu hafta hem sıcak hava hem de gök gürültülü sağanaklar kapıda. Meteorolojik verilere göre İstanbul'da bu hafta perşembe ve cuma günleri bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte gün gün hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 05.08.2025 07:11