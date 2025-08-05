Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili çok çarpıcı detayı TAKVİM açıklıyor! İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan'la konuşunca ikna oldu

Fenerbahçe'nin Galatasaray 'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile anlaşması futbol gündemine bomba gibi düştü. Sarı-Lacivertliler, Benfica 'da mutsuz olan milli futbolcuyla çok gizli bir transfer operasyonu sonrası el sıkıştı. Kerem Aktürkoğlu (Takvim.com.tr)

Alınan bilgilere göre Kerem 4.5 milyon euro garanti ücret ve bonuslar içeren teklifi kabul etti. Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve yönetici Hakan Safi dün Lizbon'a giderek Benfica ile masaya oturdu. Portekiz ekibinin 25 milyon Euro'luk talebine karşın sarılacivertlilerin 15 milyon euro ve bonus içeren bir teklif yaptığı öğrenildi. Başkan Ali Koç'un bu transferin mutlaka bitirilmesini istediği ve pazarlıkların çok yoğun şekilde devam ettiği gelen bilgiler arasında. Kerem Aktürkoğlu (Takvim.com.tr)

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun ikna süreciyle ilgili çarpıcı bir detayı TAKVİM ortaya çıkardı. Milli futbolcunun görüşmelerin başında, hem Galatasaray hem de Fenerbahçeli taraftarlardan gelebilecek olası tepkiler nedeniyle bir hayli endişeli olduğu belirlendi. Ancak İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Kerem'le görüştüğü ve "Hiç canını sıkma. Fenerbahçe camiası seni bağrına basar" sözleri sonrası yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere "evet" dediği ifade edildi.



Kerem Aktürkoğlu (Takvim.com.tr)

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ!

Kerem Aktürkoğlu konusunda Fenerbahçeli taraftarları ikiye bölmüş durumda. Bazı taraftarlar, "Tam aradığımız profil. Bize büyük güç katacak" dediği gözlendi. Ancak bazı taraftarlar da Kerem'in daha önce yaptığı bazı açıklamalar ve paylaşımlardan dolayı bu transfere bir hayli mesafeli yaklaşıyor. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun tüm ailesi Fenerbahçe taraftarı. Bu nedenle Kerem'in çubuklu formayı giymesi konusunda ailesinin çok istekli olduğu belirtiliyor.