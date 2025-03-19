Vatan Caddesi neden kapalı, ne oldu? 19 Mart Çarşamba hangi yollar kapatıldı? Alternatif güzergahlar

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzeninin korunması ve provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Bu karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri çerçevesinde alındı.

(Takvim Foto Arşiv) Kapanan Cadde ve Sokaklar Valilik, 19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren bazı cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Bu yollar arasında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar yer alıyor.