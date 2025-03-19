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Vatan Caddesi neden kapalı, ne oldu? 19 Mart Çarşamba hangi yollar kapatıldı? Alternatif güzergahlar

İstanbul'da sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular Vatan Caddesi'nin kapalı olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Özellikle Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi'ne çıkan yolların geçici olarak seferlere kapatılması sabah trafiğinde aksamalara yol açtı.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 08:31 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 08:57
Vatan Caddesi neden kapalı, ne oldu? 19 Mart Çarşamba hangi yollar kapatıldı? Alternatif güzergahlar

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İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzeninin korunması ve provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Bu karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri çerçevesinde alındı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kapanan Cadde ve Sokaklar

Valilik, 19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren bazı cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Bu yollar arasında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar yer alıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ayrıca Akşemsettin Caddesi, Kocasinan Caddesi, Oğuzhan Caddesi gibi İstanbul'un önemli noktalarındaki yollar da trafiğe kapalı olacak.

İstanbul'da yaşanacak bu trafik değişiklikleri nedeniyle, alternatif güzergahlar kullanıma sunulacak. Turgut Özal Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Fevzi Paşa Caddesi gibi yollar, trafik akışının sağlanması için önerilen alternatif rotalar arasında yer alacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Metro Hatlarında ve Önemli Yollar Üzerinde Kapanmalar

Yasaklama kararları doğrultusunda İstanbul'daki bazı metro hatlarında ve önemli ulaşım yollarında geçici kapanmalar gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonu, tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil olmak üzere sefere kapatılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ayrıca M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonu da iptal edilerek, yolcu alımı ve bırakılması yapılmayacak. İstanbul Valiliği, bu tedbirlerin, kentteki ulaşım ağını ve günlük yaşamı etkileyebileceği uyarısında bulundu.

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