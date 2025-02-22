Saldırıya uğrayan stajyer avukat işe bastonuyla döndü!

Geçen yıl İstanbul'dan Şanlıurfa'ya kesinleşmiş alacağı tahsil etmeye giden stajyer avukat Büşra Teksöğüt, haciz işlemleri sırasında Ahmet E. tarafından darbedildi. Polis ve icra memurları ile birlikte bulunduğu evden ayrılan Teksöğüt, bindiği dolmuşta da Ahmet E. tarafından takip edildi.



Bir kez daha saldırıya uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Teksöğüt'ün bacakları kırıldı. İlki Şanlıurfa'da olmak üzere bacağından 3 ameliyat geçirdi. Fizik tedavi süreci devam eden Teksöğüt, Ahmet E.'den şikayetçi oldu.



"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Bastonuyla tekrar avukatlığa dönen Teksöğüt, "Bu süreç psikolojik olarak beni çok etkiledi. Bana saldıran şahıs, tahliye olduktan bir ay sonra bir başka avukatı 3 ayrı yerinden bıçaklamıştır. İlk duruşma 28 Şubat'ta Şanlıurfa'da olacak. Olay tarafıma yapılmış bir saldırı değil, bir avukata, mesleğe, savunma makamına yapılmış bir saldırı. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN