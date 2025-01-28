Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Terör baronları için yolun sonu göründü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'nde sert mesajlar verdi:



Terör baronları için yolun sonu göründü. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu belayı def edecek, 40 yıllık oyunlarını bozacak, aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz. Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklimi ülkemizde ve ötesinde tesis edeceğiz.



Gençlerimizin rahatça yaşayıp kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Hayatın her alanında gençlerimize güveniyoruz, destek oluyoruz. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik edenlerden olmadık. Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını "Zulüm 1453'te başladı" diye kirleten ruhsuz, şuursuz bir gençlik değildir.



Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir. Bu gençlik askere kurşun, polise molotof atan, taş atan kandırılmış bir gençlik değildir. Bu gençlik 78 canı kaybettiğimiz kara günün ertesinde aileleriyle dalga geçen vicdansız bir gençlik değildir.

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